Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Баден-Бадене массово закрываются отели и кафе из-за отсутствия россиян

Расположенный на юго-западе Германии курорт Баден-Баден, который на протяжении более 200 лет пользовался особой популярностью среди россиян, столкнулся с оттоком туристов из-за военных действий на Украине и санкций в отношении России, пишет Schwbische Zeitung.

Фото: Isa Foltin / Getty Images

Фото: Isa Foltin / Getty Images

По информации издания, большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Бадене. Кроме того, из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден было конфисковано несколько частных самолетов, а российский дирижер Валерий Гергиев был вынужден покинуть местный концертный зал. В администрации города заявили, что «не могут и не хотят» держать нейтралитет ввиду конфликта на Украине. Курорт перестал быть побратимом с Ялтой и Сочи. Этот статус он носил с 2013 года.

Количество приезжающих на отдых туристов из России начало снижаться после 2014 года, отмечает Schwbische Zeitung. Большая часть бизнеса в Баден-Бадене зависела от регулярного потока россиян. Однако теперь в городе массово закрываются рестораны, отели и бутики.

Издание отмечает, что в настоящее время в Баден-Бадене живут около 2 тыс. россиян и приблизительно столько же украинцев. Кроме того, город принимает беженцев с Украины. Сейчас туда приезжает беженцев больше, чем в любой другой город на юго-западе Германии.

Баден-Баден неоднократно посещали писатели Федор Достоевский, Николай Гоголь и Лев Толстой. С 1863 по 1870 год в городе жил Иван Тургенев. В 2000 году неподалеку от виллы писателя был установлен бронзовый бюст в его честь.

Из-за оттока туристов из России рискует закрыться и курорт Карловы Вары в Чехии. Мэр города Андреа Пфеффер-Ферклова рассказала, что в 2019 году россияне провели в отелях курорта 300 тыс. ночей за первые три квартала, а в прошлом году — только 10 тыс.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...