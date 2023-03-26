В Баден-Бадене массово закрываются отели и кафе из-за отсутствия россиян

Расположенный на юго-западе Германии курорт Баден-Баден, который на протяжении более 200 лет пользовался особой популярностью среди россиян, столкнулся с оттоком туристов из-за военных действий на Украине и санкций в отношении России, пишет Schwbische Zeitung.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isa Foltin / Getty Images Фото: Isa Foltin / Getty Images

По информации издания, большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Бадене. Кроме того, из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден было конфисковано несколько частных самолетов, а российский дирижер Валерий Гергиев был вынужден покинуть местный концертный зал. В администрации города заявили, что «не могут и не хотят» держать нейтралитет ввиду конфликта на Украине. Курорт перестал быть побратимом с Ялтой и Сочи. Этот статус он носил с 2013 года.

Количество приезжающих на отдых туристов из России начало снижаться после 2014 года, отмечает Schwbische Zeitung. Большая часть бизнеса в Баден-Бадене зависела от регулярного потока россиян. Однако теперь в городе массово закрываются рестораны, отели и бутики.

Издание отмечает, что в настоящее время в Баден-Бадене живут около 2 тыс. россиян и приблизительно столько же украинцев. Кроме того, город принимает беженцев с Украины. Сейчас туда приезжает беженцев больше, чем в любой другой город на юго-западе Германии.

Баден-Баден неоднократно посещали писатели Федор Достоевский, Николай Гоголь и Лев Толстой. С 1863 по 1870 год в городе жил Иван Тургенев. В 2000 году неподалеку от виллы писателя был установлен бронзовый бюст в его честь.

Из-за оттока туристов из России рискует закрыться и курорт Карловы Вары в Чехии. Мэр города Андреа Пфеффер-Ферклова рассказала, что в 2019 году россияне провели в отелях курорта 300 тыс. ночей за первые три квартала, а в прошлом году — только 10 тыс.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».