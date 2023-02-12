Мэр Карловых Вар заявила о риске закрытия курорта из-за оттока туристов из России

Мэр чешских Карловых Вар Ван Андреа Пфеффер-Ферклова заявила изданию Actualne.cz, что городская спа-индустрия находится на грани закрытия в том числе из-за оттока туристов из России.

«Спад начался уже после аннексии Крыма в 2014 году. Но пик пришелся на эпидемию коронавируса и последующую войну на Украине. ...Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 000 ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 000 за тот же период»,— сказала госпожа Пфеффер-Ферклова. Если мы не найдем новую (клиентуру — "Ъ"), спа-индустрия как таковая полностью умрет

При этом издание отмечает, что в 2022 году в Карловы Вары прибыло самое большое количество туристов за всю историю, в особенности, из Германии. Однако именно туристы из России приезжали в город по многонедельным санаторно-курортным путевкам. Европейские туристы приезжают в большем количестве, чем раньше, но, как правило, задерживаются в городе лишь на выходные, передает издание слова местного гида.

По информации издания, значительная часть исторического центра города принадлежала россиянам. В частности, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина владела в Карловых Варах отелем Quisisana Palace. Сейчас он не работает.

Издание сообщает, что руководство города раскритиковали за запуск русскоязычной кампании по привлечению туристов. Первоначальный слоган кампании — «Город, который вас понимает», но местным властям пришлось от него отказаться. По словам главы муниципального информационного центра Йозефа Длогоша, кампания нацелена на россиян, давно проживающих в западных странах. «Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян»,— заключил господин Длогош.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, количество поездок россиян в санатории Кавказских Минеральных Вод увеличилось на 18% в 2022 году.

С 12 сентября Евросоюз отменил упрощенную процедуру получения виз для россиян. 30 сентября границы для туристов из России закрыла Финляндия. Аналогичные ограничения ввели в Литве, Эстонии, Польше, Латвии и Чехии.

Эрдни Кагалтынов