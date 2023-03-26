Путин заявил об отсутствии планов создать военный союз с Китаем

Президент Владимир Путин в интервью политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия и Китай не создают военный союз, в отношениях двух стран все прозрачно. В то же время президент считает, что страны Запада пытаются создать «глобальное НАТО» с участием новых регионов мира.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного»,— заявил президент.

Владимир Путин отметил, что Россия и Китай развивают военное сотрудничество, в том числе проводят совместные учения. «Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз»,— добавил он.

По мнению президента, «Запад строит новые оси». Он заявил, что эта «ось» — «наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японией».

В этом контексте он напомнил про новую стратегическую концепцию развития НАТО, согласованную в 2022 году. «Там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны перечисляются: там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея. И они заявляют, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?» — сказал Владимир Путин.

В понедельник, 20 марта, Си Цзиньпин приехал в Москву. Накануне визита в китайской газете «Жэньминь жибао» опубликована статья Владимира Путина об отношениях России и Китая. В статье президент вновь выступил за «формирование более справедливого многополярного мироустройства».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».