Правительство Хакасии выступило против электронного голосования на выборах главы региона

Правительство Республики Хакасия вынесло отрицательное заключение о целесообразности проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах главы региона в сентябре 2023 года. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе правительства, власти оценивали такую возможность по просьбе избирательной комиссии.

Основным препятствием для проведения ДЭГ в правительстве региона назвали отсутствие качественного интернета в отдаленных территориях.

Как сообщалось, в январе республиканский избирком провел онлайн-опрос жителей Хакасии о том, доверяют ли они ДЭГ. По данным комиссии, склонны доверять дистанционному голосованию 52,1% опрошенных, «определенные сомнения» высказали 28%. После этого комиссия направила в Центризбирком заявку на использование ДЭГ в ходе голосования.

В сентябре в Хакасии пройдут 23 избирательные кампании: главы региона, депутатов верховного совета республики, а также в органы местного самоуправления городов, районов, поселений.

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Илья Николаев