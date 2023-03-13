Вот и ДЭГоворились

В сентябре 2023 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) может быть использовано на губернаторских выборах в нескольких регионах Сибирского федерального округа (СФО). Соответствующие заявки поступили в Центризбирком. Руководители избиркомов считают, что ДЭГ позволит увеличить количество голосующих избирателей. Принципиальным противником такого способа волеизъявления остается КПРФ, члены которой опасаются использования административного ресурса при подсчете голосов, поданных онлайн.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможность онлайн-голосования может повысить заинтересованность молодых избирателей, считают в избиркомах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Возможность онлайн-голосования может повысить заинтересованность молодых избирателей, считают в избиркомах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Избирательные комиссии ряда регионов СФО направили в Центр­избирком заявки на использование ДЭГ в ходе голосования на выборах глав регионов в сентябре 2023 года. Это уже сделали избиркомы Новосибирской области и Республики Хакасия. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, окончательное решение об использовании ДЭГ принимается региональным избиркомом по согласованию с Центризбиркомом. Голосование при положительном решении проводится на платформе, разработанной «Ростелекомом» совместно с Минцифры РФ и ЦИКом (кроме Москвы, где используется другая платформа).

В сентябре 2023 года должны пройти прямые выборы глав семи регионов СФО из 10. Голосование состоится в Республике Хакасия, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Омской, Кемеровской и Иркутской областях. В Кемеровской и Иркутской областях пройдут также выборы законодательных собраний, в Хакасии — верховного совета.

«Одно из главных преимуществ ДЭГ — удобство и доступность для избирателей принять участие в голосовании вне зависимости от того, где они находятся, даже за пределами Новосибирской области. Это и отпуск, и командировка, и работа вахтовым методом. При дистанционном голосовании кроме смартфона или компьютера под рукой, если избиратели имеют подтвержденную учетную запись на портале „Госуслуги“, ничего больше не требуется»,— пояснила „Ъ-Сибирь“ председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо. По ее мнению, возможность онлайн-голосования способна повысить заинтересованность молодых избирателей.

Это мнение разделяет руководитель избиркома Республики Хакасия Александр Чуманин. «ДЭГ позволяет учесть голоса тех избирателей, которые постоянно проживают или во время голосования будут находиться за пределами республики. Их мнение, несомненно, сделает итоги выборов более легитимными»,— сказал он „Ъ-Сибирь“. В январе 2023 года республиканский избирком провел онлайн-опрос жителей Хакасии о том, доверяют ли они ДЭГ. В нем приняли участие 1,3 тыс. человек. По данным комиссии, склонны доверять дистанционному голосованию 52,1% опрошенных, «определенные сомнения» высказали только 28%.

«Решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Омской области может быть принято после назначения выборов, в июне 2023 года. Опыт использования ДЭГ на выборах в РФ в 2021-м и 2022 году показывает, что данная форма голосования оказалась востребованной среди избирателей»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в омском облизбиркоме, добавив, что законодательство не требует подачи подобной заявки. В комиссии отметили, что решение о ДЭГ может быть принято с учетом готовности «цифровой инфраструктуры» (количество активных учетных записей избирателей на портале «Госуслуги» и доступ населения к интернету).

Избирком Алтайского края также изучает вопрос о возможном применении технологий ДЭГ с учетом ряда технических условий, сообщила председатель избиркома Ирина Акимова. По данным министерства цифрового развития и связи региона, на «Госуслугах» зарегистрировано 64,5% избирателей края. Согласно подсчетам Росстата, сотовой связью покрыто 70% площади региона, а возможность широкополосного доступа в интернет есть у почти 80% домашних хозяйств. Эти данные алтайский избирком направил в ЦИК.

Данные о готовности передал в ЦИК избирком Иркутской области. По данным минцифры региона, в области остается более 220 населенных пунктов, не имеющих доступа к интернету. Там проживает 28 тыс. человек.

В пресс-службе избиркома Красноярского края сообщили, что заявку в Центризбирком не отправляли. Но не исключили, что это может быть сделано в дальнейшем. Избирком Кемеровской области на запрос „Ъ-Сибирь“ на момент подготовки публикации не ответил. В Республике Тыва, где осенью пройдут 59 кампаний по выборам представительных органов власти сельских поселений и муниципалитетов, использовать ДЭГ не планируется, сообщила председатель регионального избиркома Лариса Андалаева.

В Сибири ДЭГ использовалось в 2022 году на губернаторских выборах в Томской области. По данным Центризбиркома, тогда ДЭГ воспользовались 21,2 тыс. избирателей, а итоги электронного голосования принципиально не отличались от общих, на которых Владимир Мазур набрал 85% голосов (по ДЭГ — 88%).

Принципиальным противником ДЭГ остается КПРФ. В партии считают, что при таком способе волеизъявления невозможно проконтролировать подсчет голосов и подведение итогов выборов. Так, в Алтайском крае коммунисты попытались организовать опрос о целесообразности онлайн-голосования, но провести эту инициативу через заксобрание региона им не удалось.

Эксперты, опрошенные на прошлой неделе «Клубом регионов», разошлись во мнениях относительно роли ДЭГ. Например, завкафедрой политологии, социологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова Дмитрий Нечаев считает, что электронное голосование — это «проявление технологического процесса человечества, остановить который нельзя». В свою очередь, доцент кафедры управления и административного права Псковского государственного университета Георгий Савельев утверждает, что использование ДЭГ не отвечает главному принципу выборов — проведению честного голосования.

Валерий Лавский; Влад Никифоров, Иркутск