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Коммерсантъ FM
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«Киодо» узнало о планах G7 ужесточить регулирование криптоактивов

Страны G7 намерены разработать законодательную базу, которая позволит ужесточить регулирование криптоактивов и защитить их владельцев. Об этом сообщило агентство «Киодо».

В G7 входят три страны Евросоюза (Германия, Италия и Франция), а также Великобритания, Канада, Япония и США.

В материалах агентства, которые приводит ТАСС, отмечается, что поправки в законодательную систему предлагается внести на фоне кризиса мировой банковской системы. По информации «Киодо», этот вопрос будет представлен в совместном заявлении лидеров G7 по итогам саммита, который пройдет в Хиросиме в мае.

11 марта 16-й по величине банк в США — Silicon Valley Bank — был объявлен банкротом. 12 марта из-за системных рисков закрыли Signature Bank. После этого американские криптовалютные компании начали искать новых банковских партнеров в Швейцарии. 19 марта Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse из-за многолетних финансовых проблем.

Подробнее о ситуации в банковской сфере — в публикации «Ъ» «Подальше от американских банков».

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