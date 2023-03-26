В России за 2022 год зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России по результатам 2022 года вырос до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата. Годовой прирост в 2,66 года стал максимальным с 1990-х годов.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни отражает число лет, которое может прожить человек, родившийся в определенном году, при условии, что на протяжении всей жизни его гипотетического поколения уровень смертности останется таким же, как и в год, для которого рассчитан этот показатель.

Ожидаемая продолжатель жизни жителей России увеличилась после двухлетнего спада на фоне пандемии COVID-19. ЗА 2020 год продолжительность жизни сократилась на 1,8 года, а в 2021-м — на 1,4 года. РБК отмечает, что в современной российской истории этот показатель никогда не увеличивался более чем на 1,3 года.

При этом 13 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 72,6 года. По итогам 2022-го ожидалось, что этот показатель составит 72,4 года. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в конце прошлого года отмечал, что продолжительность жизни по итогам 2022-го составит 72,4 года.

По данным Росстата, в 2020 году количество умерших из-за коронавирусной увеличилось на 19% относительно 2019-го, в 2021 году — на 36%. Однако в 2022-м число умерших снизилось, но все равно оказалось на 6% выше показателей допандемийного периода.

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