В России за 2022 год выросла ожидаемая продолжительность жизни

В 2022 году показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился до 72,6 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По итогам 2022 года ожидалось, что этот показатель составит 72,4 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Снизилась младенческая смертность, создано более 1600 объектов первичного звена, произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи»,— приводит слова госпожи Голиковой ее секретариат по итогам совещания по нацпроекту «Здравоохранение» (цитата по ТАСС).

Ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году составила 70,6 года, глава Минздрава Михаил Мурашко в конце 2022 года говорил, что продолжительность жизни по итогам года составит 72,4 года. До этого господин Мурашко говорил, что по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни может вырасти до 71,8 года.

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Мария Федотова