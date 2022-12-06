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Коммерсантъ FM
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Жизнь отыгрывается у пандемии

В Минздраве предполагают увеличение ее ожидаемой продолжительности

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в РФ может вырасти на 1,8 года (после падения показателя из-за пандемии на 3,3 года в 2020–2021 годах), сообщил вчера глава Минздрава Михаил Мурашко. Если прогноз оправдается, ожидаемая продолжительность жизни в РФ составит 71,8 года. Такой восстановительный рост можно объяснить «эффектом жатвы» — если вирус забирал жизни тех, кто и так вскоре мог бы умереть из-за проблем со здоровьем, по окончании пандемии показатель ожидаемой продолжительности должен расти.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Падение продолжительности жизни россиян, которое было зафиксировано в 2020–2021 годах из-за пандемии, уже по итогам этого года может смениться восстановительным ростом. Об этом в рамках форума «Российская неделя здравоохранения-2022» заявил вчера глава Минздрава Михаил Мурашко. «Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период этот показатель достиг даже меньших значений в сравнении с "допандемийным" 2019 годом»,— сказал министр. По его словам, почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% — от онкологических заболеваний. С учетом такой динамики по итогам 2022 года в России прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года.

Напомним, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в трактовке Росстата отражает число лет, которое может прожить человек, родившийся в определенном году — при условии, что на протяжении всей жизни его гипотетического поколения уровень смертности останется таким же, как и в год, для которого рассчитан этот показатель. Показатель ожидаемой продолжительности жизни широко используется для оценки благополучия населения и косвенным образом свидетельствует о качестве работы систем здравоохранения. В России он вошел в целевые показатели всех профильных национальных проектов. Сейчас этот индикатор используется для оценки достижения правительством национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го. В 2022 году он должен составить 71 год, в 2023 году — 73,2 года, в 2030 году — 78 лет.

Отметим, что эти показатели единого плана правительства были сформированы уже после начала пандемии, и, соответственно, этот документ утвердил ранее отложенное достижение целей нацпроекта «Здравоохранение», запущенного в 2018 году. Он предполагал, что показатель ожидаемой продолжительности жизни достигнет 78 лет уже в 2024 году. На деле по итогам 2020-го он сократился на 1,8 года и составил, по данным Росстата, только 71,5 года. По итогам 2021-го сокращение продолжилось и, по оценкам Минздрава, составило еще 1,5 года — показатель упал до 70 лет. По сравнению с другими странами такое сокращение можно считать значительным. Оно с большой вероятностью было вызвано тем, что в РФ от коронавируса или от обострения на его фоне других заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, часто умирали люди в относительно молодом возрасте — начиная уже с 45 лет.

Если прогноз главы Минздрава оправдается, то по итогам 2022 года показатель ожидаемой продолжительности жизни в РФ составит 71,8 года, превысив запланированный на 0,8 года. Можно предположить, что наибольший вклад в такой резкий рост показателя вносит так называемый эффект жатвы. В случае с пандемией он предполагает, что во время нее от вируса умирали в том числе и те, кто и так вскоре мог бы умереть от других причин из-за состояния здоровья. Соответственно, если они умерли «раньше срока», показатель ожидаемой продолжительности жизни может улучшиться.

Анастасия Мануйлова

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