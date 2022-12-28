В России за 2022 год выросла ожидаемая продолжительность жизни

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит 72,4 года. Это больше на 2,4 года, чем годом ранее, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Изначально ожидалось, что продолжительность жизни в этом году будет в пределах 71 года, уточнил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит больше чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше»,— заявил господин Мурашко в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В начале декабря министр говорил, что по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России может вырасти на 1,8 года, до 71,8 года. По его словам, с конца 2021 года этот показатель вырос более чем на 2,3 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Жизнь отыгрывается у пандемии».

Лаура Кеффер