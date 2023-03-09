Доля «недружественных» валют в экспортных расчетах упала ниже 50%

Доля расчетов по экспорту в валютах «недружественных» стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% на начало 2022 года до 48% на конец, следует из Обзора рисков финансовых рынков Банка России. Альтернативной валютой помимо российских рублей стали юани. Доля китайской валюты в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%. На рубли на конец года приходилось 34%, на прочие валюты дружественных стран — 2%.

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Доля «токсичных валют» в импорте за 2022 год также снизилась, хотя менее значительно — с 65% до 46%. Доля юаня выросла с 4% до 23%.