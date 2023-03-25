Азербайджанская армия взяла под контроль дороги к северу от Лачинского коридора

Подразделения армии Азербайджана приняли меры, чтобы не допустить незаконного использования расположенных рядом с Лачинским коридором дорог. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана, указав, что до сих пор не приняты меры для предотвращения перевозки боеприпасов и других средств военного назначения из Армении в Карабах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Перевозки из Армении живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в последние дни приняли интенсивный характер»,— сообщает военное ведомство в Telegram-канале.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии осуществлены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности»,— заявило Минобороны Азербайджана.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. В коридоре также располагается российский миротворческий контингент.

Азербайджан перекрыл Лачинский коридор 12 декабря 2022 года. В середине марта 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что благодаря российским миротворцам гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не превратился в катастрофу.

О том, как пытаются урегулировать конфликт между Баку и Ереваном, читайте в публикации «Ъ» «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Мария Федотова