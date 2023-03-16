Пашинян поблагодарил миротворцев РФ за предотвращение гумкатастрофы в Лачинском коридоре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что благодаря российским миротворцам гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе после блокировки Лачинского коридора не превратился в катастрофу. Он также сообщил, что скоро Ереван собирается предоставить Баку свои замечания по поводу проекта мирного договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не могу не отметить особую роль российских миротворческих войск, заслугу в том, что гуманитарный кризис, возникший после незаконного перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, не перерос в гуманитарную катастрофу, и я хочу поблагодарить их за усилия по достижению этой цели»,— сказал Никол Пашинян на заседании правительства Армении (цитата по ТАСС).

Господин Пашинян также добавил, что в Армении надеются, что Россия сможет выполнить свои обязательства в качестве гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха, которые взяла на себя в 2020 году. По его словам, России стоит обратиться в Совет безопасности с предупреждением об опасности для мирного населения региона, если она не сможет выполнить эту роль по объективным причинам.

Никол Пашинян добавил, что Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору. По его словам, армянское правительство обсудит их и предоставит свои замечания в ближайшее время.

Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, по которому в Нагорных Карабах доставляются гуманитарные грузы из Армении в декабре 2022 года. В коридоре также располагается российский миротворческий контингент. Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в бездействии. 14 марта господин Пашинян рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину данные о проблемах в зоне ответственности российских миротворцев.

О ситуации в Нагорном Карабахе — в матераиле «Ъ» «И в мир продолжается бой».

Олеся Павленко