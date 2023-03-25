Эрдоган обсудил с Путиным возможность переработки российского зерна в муку для нуждающихся стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность переработки российского зерна в муку для отправки нуждающимся странам. Об этом он сообщил во время выступления в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. Разговор президентов двух стран состоялся сегодня, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что они (Россия.— “Ъ”) хотят, это то, что касается сельскохозяйственного коридора, количества пшеницы и того, что они хотят от нас, особенно для слаборазвитых стран, мы отправляем пшеницу в слаборазвитые страны, поэтому вы превращаете ее в муку и доставляете бедным африканским странам как можно скорее»,— сказал господин Эрдоган (цитата по турецкому изданию Cumhuriyet).

В официальном сообщении Анкары по итогам разговора говорилось, что президент Турции поблагодарил президента России за позитивное отношение к расширению черноморской зерновой инициативы. Выдержку из заявления приводит издание Haber Kibris.

«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений»,— говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров.

Подписанное в Стамбуле в июле 2022 года зерновое соглашение действует 120 дней и должно продлеваться автоматически на такой же срок, если у сторон нет соглашений. Однако, согласно заявлению российской стороны, последний раз сделка была продлена на 60 дней.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Мария Федотова