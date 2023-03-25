Личные данные пользователей ChatGPT утекли в сеть после сбоя

Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, сообщила об утечке данных пользователей после ошибки в работе искусственного интеллекта. Ошибка в работе произошла в понедельник, 20 марта, говорится на сайте компании-разработчика.

Пользователи чат-бота сообщили о сбоях в работе около 11.50 мск в понедельник. Пик сбоев пришелся на 12.21 мск — число жалоб превысило тысячу только в США. О сбоях сообщали пользователи в Великобритании, Канаде и Израиле.

«Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия»,— говорится на сайте OpenAI.

Из-за сбоя часть писем по электронной почте с подтверждением подписки ChatGPT были отправлены не тем пользователем, а в них содержались последние четыре цифры кредитных карт других пользователей. Утечка затронула данные 1,2% клиентов. Компания назвала этот показатель «крайне низким».

ChatGPT — чат-бот, запущенный 30 ноября 2022 года. Он может писать код, создавать и переводить тексты и отвечать на вопросы пользователей. На фоне популярности бота в России количество вакансий, где необходим навык работы с нейросетями, за полгода выросло на 62%

Анастасия Ларина