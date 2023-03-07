В России спрос на специалистов по ChatGPT за месяц вырос в 13 раз

Количество вакансий, где необходим навык работы с нейросетями, за полгода увеличилось на 62%, сообщил «Ведомостям» представитель hh.ru. Так с августа 2022 года по февраль 2023-го спрос на вакансии вырос с 312 объявлений до 506. Наибольший рост, в частности, показали вакансии с упоминаем ChatGPT — в 13 раз за прошедший месяц, с 3 до 38 объявлений.

ChatGPT — чат-бот, разработанный компанией Open AI. Он был запущен 30 ноября 2022 года. Бот, в частности, может писать код, создавать и переводить тексты и использует контекст диалога для ответов на вопросы пользователей.

Также среди сервисов на основе нейросетей, с которыми должны уметь работать соискатели, чаще всего указываются приложение Colorize, которое раскрашивает черно-белые фотографии, а также DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, которые генерируют изображения, исходя из текстовых описаний.

Кандидатов с навыком работы с Colorize чаще всего ищут онлайн-ритейлеры, рассказал изданию представитель hh.ru. В случае с ChatGPT основной запрос исходит от IТ-компаний и компаний из финансового сектора, а в качестве специальностей указываются программисты, пиарщики, интернет-маркетологи и аналитики.

По данным hh.ru, большая часть вакансий с упоминанием нейросетей приходится на IТ и финансовый сектор (45 и 14% соответственно). За ними следует электроника (6%), услуги для бизнеса (5%) и металлургия (5%). Наименьшее количество запросов оставляют в госсекторе, строительстве, логистике, здравоохранении и тяжелом машиностроении, на них приходится по 1% вакансий.

Официально СhatGPT не работает в России и Белоруссии, поскольку OpenAI имеет американскую прописку. На этом фоне в российском интернете появились сайты мошенников, которые предлагают помочь с получением доступа к аккаунту для работы с чат-ботом. По информации «Ведомостей», с декабря 2022 года к февралю 2023 года их число выросло с трех до 41.

Подробнее о ChatGPT — в материале «Ъ» «Ум за разум».

Милена Костерева