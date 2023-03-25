Будапешт обещал не допустить Украину в ЕС и НАТО без решения проблем венгров в Закарпатье

Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз и НАТО пока в стране продолжают действовать законы, которые нарушают права меньшинств на использование родного языка. Об этом министр иностранных дел Петер Сийярто заявил на встрече с помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Mike Segar, Reuters Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Mike Segar, Reuters

«Венгрия никак не сможет поддержать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности»,— написал господин Сийярто в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что дал понять это своей собеседнице в Нью-Йорке.

Министр сообщил, что 1,3 тыс. школ и детсадов в Венгрии принимают детей украинских беженцев, тогда как 99 венгерских начальных и средних школ на Украине «находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании». По мнению Будапешта, Киев с 2015 года принимает законы, которые нарушают и сокращают права меньшинств, связанные с использованием родного языка. Как отмечает господин Сийярто, украинские власти последние восемь лет обещают решить проблему, но они «на самом деле ничего не сделали».

Петер Сийярто выступал с похожими заявлениями ранее на этой неделе в ходе общения с журналистами. Он обещал, что Будапешт не будет поддерживать «никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества». В январе министр обвинял Киев в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров. В июле 2022 года он говорил, что у Венгрии есть военный сценарий защиты венгров на западе Украины.

Леонид Уварчев