Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция интегрируют военно-воздушные силы

Командующие военно-воздушных сил Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерении сотрудничать в сфере воздушной обороны. Они намерены объединить воздушный флот и использовать его совместно на основе методов работы НАТО — Финляндия и Швеция пока не являются членами альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель F-16

Фото: U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Benjamin Wilson Истребитель F-16

Фото: U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Benjamin Wilson

Командующий ВВС Дании Ян Дам отметил, что совместно флот стран можно сравнить с флотом крупных европейских стран, передает Reuters. У Норвегии есть 57 F-16 и 37 F-35, у Финляндии — 62 F/A-18 Hornet, у Дании — 58 F-16, у Швеции — 90 Gripens. Неизвестно, сколько из этих самолетов находятся в рабочем состоянии. Норвегия также заказала 15 F-35, Финляндия — 64 F-35, Дания — 27 F-35.

Финляндия и Швеция до сих пор не приняты в НАТО. Они подали заявки весной 2022 года на фоне российско-украинского вооруженного конфликта, но их не смогли ускоренно принять в альянс из-за позиции Турции. Она потребовала выполнить ряд требований по признанию террористическими некоторых организаций и выдаче лиц, которых в Анкаре считают террористами. 23 марта 2023 года парламентская комиссия Турции ратифицировала протокол о вхождении Финляндии в состав НАТО. Процедура принятия Швеции осложнилась после акции с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Подробнее о процессе вступления Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Леонид Уварчев