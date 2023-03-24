Школы особого режима

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции провел в пятницу круглый стол на тему «Безопасность образовательных организаций в современных условиях». В ходе обсуждения приглашенные на мероприятие силовики даже слегка вышли за рамки заявленной темы, предложив и вовсе организовать присмотр за всеми психически нездоровыми гражданами, чтобы «остановить их на дальних подступах». А представитель Русской православной церкви предложил запретить сатанизм. Но пока главным итогом круглого стола стало предложение разработать единый стандарт антитеррористической защищенности школ и создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В круглом столе приняли участие представители МВД, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета (СК), Росгвардии, а также Минпросвещения и Минобрнауки, родительских сообществ и др. Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») в своем выступлении предложил разработать единый закон, регулирующий вопросы безопасности в школах (на сегодняшний день эти вопросы регулируют десятки нормативных актов). С этой целью он предложил создать рабочую группу с участием профильных министерств и ведомств.

«В России необходимо ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ. И он должен быть обязательным для исполнения абсолютно во всех учебных заведениях страны»,— написал депутат Пискарев в своем Telegram-канале.

Зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев (ЕР) отметил, что сегодня общество столкнулось с таким недостаточно изученным явлением, как агрессивное нападение на образовательные организации. Он привел данные МВД России: в 2022 году в 16 регионах зарегистрировано 19 происшествий, связанных с вооруженными нападениями на образовательные организации, из них 15 пресечены на стадии подготовки.

«На днях мы недавно встречались с министром по чрезвычайным ситуациям, он предложил простой малозатратный способ защиты: в каждом классе предусмотреть возможность закрыться, забаррикадироваться, чтобы переждать какое-то время до прибытия наряда полиции»,— рассказал депутат. По его мнению, если вложить «большие средства», то школам удастся обеспечить «серьезную охрану». «Но ни в коем случае не должны превращать образовательное учреждение в тюрьму. Но мы должны обеспечить безопасность детей»,— несколько парадоксально резюмировал господин Валеев.

Сенатор Лилия Гумерова предположила разработать единый кодекс, где были бы четко закреплены меры безопасности, согласованные со всеми профильными и надзорными ведомствами.

Замминистра просвещения Андрей Корнеев поделился подсчетами: для выполнения требования антитеррористической защищенности образовательных организаций регионам необходимо выделить порядка 42 млрд руб.

«К сожалению, мы пока не находим поддержки правительственной комиссии по бюджетным проектировкам»,— посетовал замминистра, но пообещал и дальше добиваться помощи регионам. Он также отметил, что особенности строения школ часто не позволяют соорудить периметральное заграждение как «первый рубеж защиты». Андрей Корнеев также отметил проблему невысокого уровня подготовки охранников, которые, по его словам, зачастую даже не знают основных правил поведения при эвакуации.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова (ЕР) посетовала, что в школах функцию замов директоров по безопасности часто выполняют завучи. «Нельзя под каждую задачу плодить отдельную структуру, никакого бюджета не хватит»,— парировала Лилия Гумерова.

Представитель Генпрокуратуры Ирина Ребрина предложила рассмотреть вопрос о стимулировании частных охранных предприятий, когда они заключают договор об охране социальных объектов.

Охраной должны обеспечиваться все образовательные учреждения вне зависимости от категории, считает она. Госпожа Ребрина напомнила о трагедии в детском саду в Ульяновской области, где психически нездоровый местный житель расстрелял сотрудницу и двоих детей: «За месяц до трагедии была изменена категория образовательного учреждения, в итоге на охране находились простые нянечки». Также, по ее словам, Генпрокуратура выступает за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых гражданах.

«Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в лечение этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специально уполномоченных органов, о получении информации от соседей, родственников о том, что у них в головах затевается, чтобы не навредить нашим детям»,— пояснила правоохранитель.

Представитель Следственного комитета Виктор Свечинов согласился с коллегой: «Если человек уже начал нападение, все требования, которые мы обсуждаем, лишь минимизируют число жертв. Нужно остановить его на дальних подступах. Нужно особое внимание к лицам с психическими отклонениями. Есть признаки, по которым видно, что человек готовит нападение, он транслирует определенные идеи».

Представитель МВД Мария Кольцова отметила, что в ее ведомстве прекрасно понимают, что безопасность детей «нельзя обеспечить созданием из школы зоны с колючей проволокой», но соблюдать правила безопасности необходимо. В качестве одной из таких мер она предложила установку на посту охраны пуленепробиваемого стекла.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посмотрел на проблему под другим углом и предложил запретить сатанизм, поскольку «он предусматривает принесение в жертву людей ради своих великих целей».

Ксения Веретенникова