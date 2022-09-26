Двести патронов ненависти

Жертвами 34-летнего жителя Ижевска Артема Казанцева, который стоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения и причислял себя к неонацистам, стали 15 человек, в том числе 11 детей. Еще более двух десятков человек получили ранения и травмы. При этом, осмотрев место происшествия, следователи СКР пришли к выводу, что преступник, который в итоге покончил с собой, мог совершить еще больше убийств — при себе у него оказалось два пистолета и более двухсот еще неизрасходованных патронов. В Удмуртии объявлен траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родители встречают спасенных из школы детей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Родители встречают спасенных из школы детей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Судя по видеозаписям, изъятым следователями СКР, Артем Казанцев, проживающий неподалеку от ижевской школы №88 (Пушкинская улица), отправился в нее еще ранним утром. Одетый во все черное мужчина с сумкой, на голове которого была балаклава, несколько раз подходил к учебному заведению, которое когда-то окончил сам, но затем возвращался к растущим рядом деревьям и стоял возле них, как будто что-то обдумывая.

В 9:46 на пульт подразделения вневедомственной охраны Ижевска поступил сигнал из школы. Как потом выяснилось, тревожную кнопку активировал один из сотрудников ЧОО «Щит», которые по договору охраняют учебное заведение. Вскоре охранник и его напарник были убиты выстрелами в упор. По некоторым данным, огонь нападавший вел в том числе «по-македонски», держа пистолеты в двух руках. Это было травматическое оружие, переделанное для стрельбы боевыми патронами.

Представитель ЧОО, просивший его не называть, рассказал “Ъ”, что в момент нападения в школе находились два сотрудника. У центрального входа дежурил 73-летний Николай Киселев. «Его в первую очередь убил нарушитель. Второй охранник услышал эти выстрелы, поднялся по лестнице на площадку между первым и вторым этажами, откуда сообщил по сотовому начальнику охраны о том, что в школе человек открыл стрельбу, после чего связь с ним была потеряна»,— рассказал собеседник “Ъ”.

По его информации, второй охранник поднялся на верхние этажи, чтобы предупредить педагогов, но был убит нападавшим. Кстати, школа оборудована не только кнопкой и металлодетектором на входе, есть видеонаблюдение, но оно не покрывает в полном объеме ее территорию.

Действия охранников, очевидно, дали некоторое время учителям и детям — часть из них успели спрятаться или забаррикадироваться в классах.

Дядя учащейся в этой школе рассказал “Ъ”, что, по словам племянницы, в момент нападения ее класс был на втором этаже, у них была физкультура. «Не знаю, сколько их было, но племянница говорит, что примерно 16 человек. И вот все 16 человек закрылись в кабинете учителя в спортзале. Там очень мощные двери, на замок закрываются. И вот, они сидели и дожидались, пока все там закончится.

Дети слышали выстрелы, насчитали около двадцати. Потом спецслужбы начали эвакуировать школьников и отводить их к родителям»,— рассказал он.

В соцсетях сообщалось также, что директору школы удалось забрать раненого школьника к себе в кабинет и закрыться.

Убийца тем временем, стреляя на ходу, вломился в один из ближайших к нему классов. Там под его выстрелы попали учительница и совсем маленькие дети.

После срабатывания тревожной кнопки и звонков о стрельбе в школе к ней примчались десятки экипажей полиции и Росгвардии. Первым силовикам, по данным властей республики, хватило на это три минуты. Однако обезвредить нападавшего никто из них не успел. Пока одни силовики помогали детям, прыгавшим из окон, другие отправились к классу, где находился убийца. Артем Казанцев, одетый в футболку со свастикой на груди, был уже мертв. Экспертиза показала, что его смерть наступила от выстрела из пистолета в голову. По факту убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконного оборота оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) СУ СКР по Удмуртии было возбуждено уголовное дело. Неизрасходованных боеприпасов оказалось более двухсот. Часть была заряжена в обоймы с надписью красной краской «ненависть».

Кроме того, к пистолетам были прикреплены самодельные плетеные брелоки с именами «Эрик» и «Дилан», а также надписью «колумбайн». Очевидно, речь шла об Эрике Харрисе и Дилане Клиболде, совершивших в апреле 1999 года убийство 13 человек (еще 20 были ранены) в старшей школе «Колумбайн». Их последователей стали называть «колумбайнерами». Соответствующее движение по иску Генпрокуратуры было признано террористическим и запрещено Верховным судом России в феврале 2022 года.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в центральный аппарат следственного ведомства. Уже установлено, что убийца ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, но стоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения около 11 лет. Легально приобрести даже травматическое оружие Артем Казанцев не мог.

«Он жил с мамой и бабушкой, был тихим, спокойным, уравновешенным,— рассказала “Ъ” соседка злоумышленника.— Правда, проходя мимо, почему-то всегда опускал глаза и никогда не здоровался. Было понятно, что у него что-то с психикой. И я никогда не видела его ни с друзьями, ни с девушкой. Нацистской символики у него также не видела, но очень часто он ходил в балаклаве».

«Артем всегда отбитый был, во дворе его в детстве все гоняли»,— сказал, в свою очередь, бывший одноклассник Казанцева.

По данным “Ъ”, обыскав квартиру преступника, следователи нашли записи, фотографии и прочие предметы, подтверждающие, что Артем Казанцев являлся сторонником неофашистов. От его действий погибли 15 человек, в том числе 11 детей, сообщили в СКР. Еще 24 человека получили ранения и травмы, спасаясь от убийцы. Девять детей и двое взрослых находятся в реанимации. Скорее всего, их санитарной авиацией отправят в Москву. В Удмуртии объявлен траур по жертвам трагедии.

Руководитель психологической службы «Ясное утро» Ольга Гольдман полагает, что толкнуть на преступление стрелявшего в ижевской школе могли и осеннее обострение, и тревога, которую чувствуют «абсолютно все граждане нашей страны».

«Сейчас основная задача для специалистов — помочь детям и персоналу школы, которые стали свидетелями этой ужасной трагедии, и, конечно, родственникам жертв»,— сказала она.

Психолог телемедицинской компании «МК "Доктор рядом"» Олеся Толстухина говорит, что неадекватное поведение (Казанцева) может являться острым психотическим эпизодом, когда внутренняя и внешняя реальности перемешиваются и человек не отделяет того, что разворачивается в его психике от объективной реальности. «Невыносимое давление внутренней агрессии, которое является признаком болезни психики, может разрядиться тем, что человек атакует других людей вовне, которые к нему не имеют никакого отношения»,— рассуждает психолог. Госпожа Толстухина добавляет, что перед психотическим эпизодом какое-то время в картине мира больного могут формироваться бредовые идеи, объясняющие лично ему, как все обстоит на самом деле, и «внезапно» приходит решение, как нужно действовать. Она предупреждает, что такое поведение могут идентифицировать психиатры или клинические психологи в ходе разговора с человеком: нарушение тестирования реальности, грубые психологические защиты психики, уровень интеграции эго («я»).

Николай Сергеев, Сергей Николаев, Наталья Костарнова; Михаил Красильников, Ижевск