Премьер Израиля вмешал себя в реформу

Конституционный кризис в Израиле вышел на новый виток. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет останавливать продвижение юридической реформы, которая вызвала раскол среди граждан страны. Напротив, он пообещал отныне активно заниматься этой темой, после чего улетел в Лондон. Между тем юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обвинила премьера в нарушении постановлений Верховного суда о том, что политик, проходящий по трем уголовным делам в качестве обвиняемого, не должен участвовать в реформах, затрагивающих его личные интересы. Тем временем протесты противников реформы только нарастают и все чаще оборачиваются столкновениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покидает резиденцию на Даунинг-стрит после встречи с британским коллегой Риши Сунаком

Фото: Toby Melville, Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покидает резиденцию на Даунинг-стрит после встречи с британским коллегой Риши Сунаком

Фото: Toby Melville, Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу провел переговоры со своим британским коллегой Риши Сунаком. При этом совместное заявление для прессы было неожиданно отменено. По данным израильского портала Ynet, это было сделано из-за давления представителей еврейской общины Великобритании и ряда британских законодателей: они хотели бы, чтобы господин Сунак высказался публично на тему реформы юридической системы в Израиле, которая вызывает обеспокоенность не только внутри страны, но и за ее пределами. Например, на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц во время визита Биньямина Нетаньяху в Берлин заявил: «Независимость судебной системы является важным демократическим достоянием». Отметив, что он не вмешивается во внутренние дела другой страны, канцлер тем не менее выразил надежду, что в конце концов в Израиле примут решение, которое устроит большинство граждан.

В итоге и британский премьер поднял вопрос о реформе. В его пресс-службе сообщили, что на встрече с Биньямином Нетаньяху господин Сунак подчеркнул важность сохранения демократических ценностей, лежащих в основе отношений между странами.

Напомним, что правительство Израиля последние три месяца активно продвигает реформу юридической системы. Если новые законы будут приняты в том виде, как обсуждаются сейчас в Кнессете, это приведет к слому принципа разделения властей.

Судебная система окажется подчинена законодательной и исполнительной власти, что в Израиле фактически одно и то же.

Действия правительства вызывают бурный протест у части израильского общества.

Протестное движение растет с каждым днем и теперь, помимо традиционных демонстраций вечером в субботу, по четвергам проходят «дни неповиновения», когда протестующие блокируют дороги, порты, доступ к аэропорту и министерствам. И все чаще демонстрации оборачиваются столкновениями с силами безопасности, а иногда между протестующими и местными жителями. Так, в израильских соцсетях разошлось видео, как бойцы спецподразделения полиции толкают экс-министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, который совсем недавно был их непосредственным руководителем, а теперь находится в рядах оппозиции. По итогам протестного дня в четверг полиция отчиталась о задержании по всей стране около ста человек, правда, большинство из них были достаточно быстро отпущены.

В Израиле уже даже всерьез обсуждают угрозу гражданской войны. Раскол в обществе происходит на всех уровнях, во всех профессиях — от артистов до военных.

Появляются сообщения о том, что пилоты-резервисты отказываются от учений, а резервисты элитного подразделения киберразведки прекращают добровольческую службу. И даже в партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» есть полярные точки зрения. Министр обороны Йоав Галант выступает за замораживание реформы в ее нынешнем виде. Правда, объявить об этом публично, как планировалось накануне, он в итоге (после разговора с Биньямином Нетаньяху) отказался.

Яркой картинкой настроений в обществе стали сообщения об отказе пилотов доставить премьер-министра в Лондон. Об этом со ссылкой на свои источники написала британская газета Daily Telegraph. Аналогичная ситуация была перед полетом господина Нетаньяху в Рим.

Впрочем, отлет Биньямина Нетаньяху в Лондон был задержан в первую очередь не из-за пилотов. Сначала премьер решил выступить в четверг вечером с обращением к гражданам страны. На фоне демонстраций появилась версия, что он может объявить о приостановке реформы. Однако господин Нетаньяху этого не сделал, а, напротив, заявил, что реформа будет продолжена и он будет лично ею заниматься. При этом политик призвал оппозицию к поиску компромисса и — в отличие от своих предыдущих заявлений — не стал сыпать обвинениями в адрес противников реформы.

«У нас одна страна, и мы должны сделать все, чтобы защитить ее от внешних угроз и от внутреннего раскола. Мы не можем допустить, чтобы разногласия, какими бы острыми они ни были, угрожали нашему общему будущему»,— заявил он.

По мнению премьера, можно провести такую реформу, которая снимет опасения, что Израиль перестанет быть демократической страной.

В частности, он пообещал, что будет принят закон о правах человека, который защитит представителей разных социальных групп — женщин, ЛГБТ, национальные меньшинства, светских и религиозных. «Я лично позабочусь, чтобы это было именно так»,— сказал господин Нетаньяху, пояснив, что до сих пор у него были связаны руки.

Еще в 2020 году было решено, что господин Нетаньяху не может прямо или косвенно вмешиваться в работу комиссии по выбору судей Верховного суда, так как он сам проходит в качестве подсудимого по трем уголовным делам. Премьера обвиняют в коррупции и злоупотреблении общественным доверием. Изменения принципов отбора судей — часть юридической реформы, предлагаемой правительством.

И хотя мало кто верит, что премьер непричастен к разработке реформы, до сих пор он публично не участвовал в дискуссиях по теме. Ситуация изменилась в четверг, когда Кнессет принял закон о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять свои обязанности. Теперь объявить импичмент премьеру будет сложнее, чем раньше. Это станет возможно только при условии, если «за» проголосуют 75% министров или 90 депутатов Кнессета из 120 или сам глава правительства захочет уйти. На этом основании господин Нетаньяху почувствовал себя в безопасности.

Между тем оппозиция намерена оспорить закон в Верховном суде, пока это еще возможно.

На ее сторону встала и юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, которая заявила, что премьер нарушил постановления Верховного суда, начав публично продвигать правовую реформу. «Ваше вчерашнее заявление и любые действия, которые из него следуют, являются незаконными»,— подчеркнула она.

Биньямин Нетаньяху и его соратники продолжают утверждать, что никаких нарушений не было: судьи, которые будут назначены правительством, не занимаются делами в отношении премьера. Но этот тезис никого не убеждает: противники реформы уже готовятся к новым протестам.

Марианна Беленькая