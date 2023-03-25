Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Виртуальный номер не пройдет

Анонимность в интернете предложено еще немного ограничить

Роскомнадзор предлагает использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. К таковым ведомство отдельно отнесло сервисы по использованию виртуальных номеров телефона. Под описание подпадают и номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram. Юристы напоминают, что само по себе использование виртуальных номеров не противозаконно.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с разработанным Роскомнадзором проектом постановления правительства, которым предлагается изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Речь идет о документе, описывающем установку оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на сетях операторов связи в рамках закона о суверенном рунете. Согласно проекту, в число угроз, которые предписывается фильтровать через ТСПУ, планируется внести сайты, позволяющие анонимизировать пользователей интернета. В пояснительной записке Роскомнадзор уточняет, что к ним относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и мессенджерах посредством виртуального номера телефона. Поправки в случае принятия правительством вступят в силу с 1 марта 2024 года.

С мая 2019 года работающие в России мессенджеры должны идентифицировать пользователей. Обычно это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ нельзя оформить анонимно. Роскомнадзор исходит из того, что доступ к сайтам, которые позволяют регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России.

Регистрация через номер мобильного телефона реализована в том числе и в популярных мессенджерах, позиционирующих себя как защищенные,— Telegram и Signal. При этом Telegram с декабря 2022 года позволяет регистрироваться на виртуальные номера, купленные за криптовалюту на основанном Павлом Дуровым сервисе Fragment. В Telegram не ответили на запрос “Ъ”.

В последнее время для мошеннической деятельности чаще всего используется SIP-телефония (разновидность протокола, который обеспечивает обмен данными в сети в формате мультимедиа), в том числе с использованием виртуальных номеров, сказали “Ъ” в Центре реагирований на инциденты информационной безопасности CERT-GIB. При этом, по их словам, мошенники стали чаще совершать звонки через мессенджеры: «Это помогает обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера, а у жертвы такие звонки редко вызывают подозрения». Ранее эксперты отмечали, что из-за сокращения количества российских номеров, доступных для подмены, мошенники стали применять номера других стран, визуально схожие с российскими (см. “Ъ” от 17 февраля). Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, оценили в компании «Информзащита». В крупнейших операторах связи МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев.

Предлагаемые ограничения могут быть шире, чем описывает Роскомнадзор в пояснительной записке: под них подпадают не только услуги связи, но и информационные системы, говорит эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко: «По закону понятие информационной системы несколько шире, поэтому потенциально могут фильтроваться любые средства анонимизации». При этом он напомнил, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами: «А вот если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение и если удастся соотнести вас и сервис, тогда, очевидно, угроза наказания будет».

Программы, которые открывают доступ к запрещенной в РФ информации, и так подпадают под фильтрацию через ТСПУ по уже существующим правилам, а сайт браузера Tor, позволяющего анонимно посещать сайты, блокируется по решению суда, сказала адвокат в ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина. Она отметила, что система централизованного управления интернет-трафиком «сама по себе располагает к произвольным решениям», блокировки через ТСПУ не предполагают такой же открытости, как блокировки по реестрам запрещенных сайтов: «Проверить онлайн, что именно фильтруют через ТСПУ, не получится».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...