Виртуальный номер не пройдет

Роскомнадзор предлагает использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. К таковым ведомство отдельно отнесло сервисы по использованию виртуальных номеров телефона. Под описание подпадают и номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram. Юристы напоминают, что само по себе использование виртуальных номеров не противозаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с разработанным Роскомнадзором проектом постановления правительства, которым предлагается изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Речь идет о документе, описывающем установку оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на сетях операторов связи в рамках закона о суверенном рунете. Согласно проекту, в число угроз, которые предписывается фильтровать через ТСПУ, планируется внести сайты, позволяющие анонимизировать пользователей интернета. В пояснительной записке Роскомнадзор уточняет, что к ним относятся сервисы, позволяющие регистрироваться на сайтах и мессенджерах посредством виртуального номера телефона. Поправки в случае принятия правительством вступят в силу с 1 марта 2024 года.

С мая 2019 года работающие в России мессенджеры должны идентифицировать пользователей. Обычно это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ нельзя оформить анонимно. Роскомнадзор исходит из того, что доступ к сайтам, которые позволяют регистрироваться через виртуальные номера, «способствует использованию услуг связи в противоправных целях» и нарушает безопасность интернета в России.

Регистрация через номер мобильного телефона реализована в том числе и в популярных мессенджерах, позиционирующих себя как защищенные,— Telegram и Signal. При этом Telegram с декабря 2022 года позволяет регистрироваться на виртуальные номера, купленные за криптовалюту на основанном Павлом Дуровым сервисе Fragment. В Telegram не ответили на запрос “Ъ”.

В последнее время для мошеннической деятельности чаще всего используется SIP-телефония (разновидность протокола, который обеспечивает обмен данными в сети в формате мультимедиа), в том числе с использованием виртуальных номеров, сказали “Ъ” в Центре реагирований на инциденты информационной безопасности CERT-GIB. При этом, по их словам, мошенники стали чаще совершать звонки через мессенджеры: «Это помогает обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на подмену номера, а у жертвы такие звонки редко вызывают подозрения». Ранее эксперты отмечали, что из-за сокращения количества российских номеров, доступных для подмены, мошенники стали применять номера других стран, визуально схожие с российскими (см. “Ъ” от 17 февраля). Злоумышленники используют виртуальные мобильные номера в 57% случаев, оценили в компании «Информзащита». В крупнейших операторах связи МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев.

Предлагаемые ограничения могут быть шире, чем описывает Роскомнадзор в пояснительной записке: под них подпадают не только услуги связи, но и информационные системы, говорит эксперт юридической фирмы DRC Евгений Кравченко: «По закону понятие информационной системы несколько шире, поэтому потенциально могут фильтроваться любые средства анонимизации». При этом он напомнил, что в России не запрещено пользоваться виртуальными номерами или другими подобными средствами: «А вот если через виртуальный номер или VPN совершить правонарушение и если удастся соотнести вас и сервис, тогда, очевидно, угроза наказания будет».

Программы, которые открывают доступ к запрещенной в РФ информации, и так подпадают под фильтрацию через ТСПУ по уже существующим правилам, а сайт браузера Tor, позволяющего анонимно посещать сайты, блокируется по решению суда, сказала адвокат в ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина. Она отметила, что система централизованного управления интернет-трафиком «сама по себе располагает к произвольным решениям», блокировки через ТСПУ не предполагают такой же открытости, как блокировки по реестрам запрещенных сайтов: «Проверить онлайн, что именно фильтруют через ТСПУ, не получится».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова