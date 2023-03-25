Белый дом не заставил себя ждать

Правительство после состоявшегося 23 марта отчета в Госдуме приступило к выполнению данных парламентариям обещаний. В пятницу на заседании кабмина утверждены изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилья и «коммуналки», дающие регионам право детализировать критерии предоставления такой компенсации в зависимости от доходов граждан. Также одобрены несколько инициатив, анонсированных в ходе отчета правительства,— законопроекты о создании свободной экономической зоны в присоединенных регионах, а также об унификации правил поддержки малоимущих в рамках заявленного упрощения доступа населения к помощи государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр труда и социальной защиты Антон Котяков (слева), заместитель председателя правительства Александр Новак (второй слева) и министр спорта Олег Матыцин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр труда и социальной защиты Антон Котяков (слева), заместитель председателя правительства Александр Новак (второй слева) и министр спорта Олег Матыцин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Белый дом, отчитавшийся в четверг перед Госдумой о работе в 2022 году (см. “Ъ” от 24 марта), готовит перечень поручений ведомствам по итогам диалога с депутатами. Как сообщил в пятницу на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, контролировать исполнение поручений будет вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Итоги визита на Охотный Ряд пока не формализованы, но в Белом доме уже приступили к реализации инициатив, обсуждавшихся на встречах с фракциями. Так, по их итогам, сообщил Михаил Мишустин, утверждено постановление правительства, меняющее правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — подход к ним планируется сделать более детализированным в зависимости от доходов граждан. Всего субсидии получают около 2 млн человек. Они положены, например, многодетным семьям, пенсионерам, а также гражданам, которые тратят на эти цели из семейного бюджета больше определенной доли своих доходов (эта доля называется стандартом). Размер стандарта различается от региона к региону, но не может превышать 22% (нередко он установлен на уровне, близком к максимальному, хотя в некоторых регионах он ниже, например, в Москве — 10%). При этом поправочный коэффициент предусматривается лишь для семей с доходами ниже прожиточного минимума.

Согласно принятому постановлению, теперь региональный стандарт может быть дифференцирован властями субъектов, они же определят и критерии такого ранжирования. При низких доходах и стандарт может предусматриваться пониженный. Предполагается, что это повысит адресность господдержки: как пояснил Михаил Мишустин, «на местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъекта, каков средний доход семей».

В рамках выполнения прозвучавших в ходе отчета обещаний правительства вчера был также рассмотрен и внесен в Госдуму законопроект об унификации требований к условиям и порядку оказания социальной помощи малоимущим семьям. Также в нем предусмотрена возможность подачи заявления о назначении соцпомощи в электронном виде через портал госуслуг.

Одобрен на заседании и ранее анонсированный законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в четырех присоединенных регионах. Преференциальный режим, предложенный для Донецкой и Луганской республик, для Запорожской и Херсонской областей, в целом схож с набором льгот, предусмотренных для крымской СЭЗ. Это десятилетнее обнуление налога на имущество организаций и федеральной части налога на прибыль (3% из общей ставки в 20%, региональная часть может снижаться или обнуляться по усмотрению самих территорий), трехлетнее освобождение от уплаты земельного налога, а также снижение до 7,6% ставки страховых взносов.

Предусматривается и введение режима свободной таможенной зоны — возможности ввоза товаров без уплаты налогов, пошлин и применения мер нетарифного регулирования. Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, также вводится упрощенный порядок градостроительной деятельности и землепользования. Предполагается, что новая СЭЗ будет действовать до конца 2050 года.

Евгения Крючкова