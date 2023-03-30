Полноценная

Чудные таблички у населенных пунктов ломают мои шаблоны. Питкяранта. Хийденсельга. А дальше, не побоюсь этого слова, вообще Лахденпохья. Потому что — Карелия. Через сосновые леса тянутся свободные заснеженные дороги, вьются зигзагами по холмам. Самые подходящие места для испытаний китайского кроссовера Omoda C5 в новом исполнении 4WD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda Фото: Omoda

Покрытое льдом озеро Ладога — широченная равнина до самого горизонта — напоминает мне финал знаменитого видеоклипа Милен Фармер «Разочарованная». Где певица с группой товарищей выбегают на простор и замирают перед бескрайней пустотой пейзажа. В глазах — растерянность. «А что дальше, какие перспективы?» Вот и я смотрю на озеро сам в невеселых мыслях о российском авторынке, ведь перед нами похожая холодно-серая гладь неизвестности. Что же дальше?

К позитивному настрою возвращает разговор с топ-менеджерами бренда Omoda. У них перспектива намечена. Через несколько месяцев сюда привезут седан. Запланированы разные его модификации: упрощенная «корпоративная» с атмосферным двигателем плюс две навороченные — турбо-молодежная и турбо-спортивная. В линейку кроссоверов Omoda C5 добавят электрокар.

Ну а сегодняшняя премьера — версия Omoda C5 4WD. Четырежды «ура» — модель обрела востребованный россиянами привод на все колеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Версия 4WD дороже обычной на 310—350 тыс. рублей и доступна в двух комплектациях, которые повторяют среднюю и топовую у моноприводной машины. Разница в том, что у 4WD всегда полный пакет безопасности и датчик дождя Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 Версия 4WD дороже обычной на 310—350 тыс. рублей и доступна в двух комплектациях, которые повторяют среднюю и топовую у моноприводной машины. Разница в том, что у 4WD всегда полный пакет безопасности и датчик дождя Фото: Omoda Фото: Omoda

Made for Russia

Обычная Omoda C5 с передним приводом дебютировала в России минувшей осенью и к настоящему времени набрала завидную популярность. Причем именно у намеченной аудитории. Директор бренда с гордостью показал мне портреты реальных покупателей — молодая и стильная клиентура, примеры для подражания. По фирменной терминологии это O-people. Похоже, «О-пиплу зашла» избранная китайцами философия, основанная на прогрессивности.

Фото: Omoda

Насыщается созданный вокруг марки O-модный мирок: открылся виртуальный шоурум, где помимо знакомства с автомобилем можно бронировать тест-драйв и покупку; ширятся сопутствующие коллекции одежды и аксессуаров; придумываются акции и спецпроекты. Или вот прогрессивный момент в том же духе: на ездовой презентации выдали пресс-бейджи с куар-кодом, считываешь — и видишь программу мероприятия.

Кроссовер привлекает не только клевым дизайном и щедрыми комплектациями, но и уникальностью предложения. Фразу о важности российского рынка мы слыхали от зарубежных производителей сотни раз, и часто она ничего не значила. Omoda же подкрепляет слова делами. Россия — первая страна, где появился полноприводный С5 4WD, который не продается даже в самом Китае. Специально для нас обязательны оцинковка внешних панелей кузова, максимальный пакет обогревов и увеличенный бачок омывателя.

Кроме того, фирма оперативно вносит правки по запросам из России. Недавно среагировала на претензии к назойливому писклявому ассистенту удержания в полосе, теперь он включается не по умолчанию, а по запросу через меню. Слабо ли вдобавок отучить его резко дергать рулем? Представители говорят — решим вопрос. И еще будут запрашивать у китайцев классическую автоматическую коробку! Получается — Omoda C5 действительно постоянно прогрессирующий, пластичный, стремящийся угодить автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Редкий случай в классе: передние окна двойные, что действительно здорово влияет на улучшение акустического комфорта. И у моторного отсека изоляция добротная. Огорчают явные дорожные шумы — нужна доработка Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 3 Редкий случай в классе: передние окна двойные, что действительно здорово влияет на улучшение акустического комфорта. И у моторного отсека изоляция добротная. Огорчают явные дорожные шумы — нужна доработка Фото: Omoda Фото: Omoda

Монозвучание

Сперва проеду на переднеприводной версии, чтобы освежить впечатления. Такая Omoda C5 оснащается бензиновым турбодвигателем 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором. Комбинация неплохая, кроссовер вполне устраивает динамикой, особенно в спортивном режиме. Но постоянны характерные паузы под монотонное гудение мотора, отчего кажется, что активными добавлениями газа излишне напрягаешь силовую установку. Спокойствие, лучше спокойствие.

Подвеска с передней независимой схемой и задней полузависимой придирчива к мелким дефектам дорожного профиля и грубо принимает серьезные неровности, но средние отрабатывает достаточно комфортно. В заснеженных поворотах машина стремится распрямить траекторию, а при коррекции маневра иногда подвиливает кормой. К счастью, здесь эффективная и деликатная ESP.

Пора за руль новинки!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охотно соглашаюсь, когда топ-менеджеры бренда уверяют, что Omoda способна некоторым образом заменить соответствующие европейские и японские модели, покинувшие наш рынок. А почему бы и нет? Такие нынче времена

Фото: Omoda Охотно соглашаюсь, когда топ-менеджеры бренда уверяют, что Omoda способна некоторым образом заменить соответствующие европейские и японские модели, покинувшие наш рынок. А почему бы и нет? Такие нынче времена

Фото: Omoda

Другое дело

Снаружи премьерную версию обозначает всего-навсего шильдик 4WD. И ключевая особенность водительского места неброская: маленький пультик на тоннеле — две кнопочки выбора ездовых режимов вместо одной у моно-кроссовера.

Разница в технике гораздо серьезнее. Под капотом бензиновый турбодвигатель 1.6 (150 л.с., 275 Нм), сопряженный с роботизированной семиступенчатой коробкой. Паспортное время разгона от 0 до 100 км/ч сократилось с 9,9 до 8,6 секунды. Робот ловко играет шестеренками, паузы по сравнению с вариаторными значительно меньше, в спортивном режиме исправно удерживаются низкие передачи. По ощущениям совсем другой автомобиль — этот способнее и «всегда готов». И если борткомпьютер у моно-версии показывает средний расход в 10 литров на 100 км, то у новенькой — около восьми, причем бензобак полноприводника вместительнее на пять литров.

В трансмиссии муфта BorgWarner, которая передает доли момента назад. И задняя подвеска уже многорычажная. Восприимчивость к мелочам сохранилась, но плавность хода на средних и крупных неровностях вроде бы получше. А в руках опытного водителя Omoda C5 4WD — драйверская: полный привод и настроенная ему в масть ESP позволяют развлекаться на зимних виражах управляемыми скольжениями. Особенно увлекательно водить в режиме «Спорт», когда муфта действует активнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Версия 4WD дороже обычной на 310—350 тыс. рублей и доступна в двух комплектациях, которые повторяют среднюю и топовую у моноприводной машины. Разница в том, что у 4WD всегда полный пакет безопасности и датчик дождя

Фото: Omoda Версия 4WD дороже обычной на 310—350 тыс. рублей и доступна в двух комплектациях, которые повторяют среднюю и топовую у моноприводной машины. Разница в том, что у 4WD всегда полный пакет безопасности и датчик дождя

Фото: Omoda

Соблюдаем режимы

Насколько состоятельна Omoda C5 4WD за пределами шоссе? Выруливаю на колею со снежком, нахожу крутой подъем и принимаюсь стартовать вверх, поочередно меняя режимы.

В обычном «Комфорте» муфта помогает с задержкой, и передние шины успевают зарыться. «Снег» — для осторожного преодоления скользких участков: педаль газа становится менее чувствительной, муфта смыкается быстрее, но доли момента подаются назад порциями — лишь бы поехать, а пробуксовки ограничиваются. «Грязь» — чтобы точно дозировать тягу и прокапываться до сухого: отзывы на педаль опять нерезкие, зато момент перераспределяется сразу, и допускается интенсивное буксование. А с режимом 4?4 должно быть удобно при движении по несложному офроуду: реакции на газ обыкновенные, а муфта подключит задние колеса по первой необходимости. Очень понятная система. И, кажется, устойчивая к перегреву, которого лично я в экспериментах так и не добился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отличия салона 4WD сводятся к пульту режимов — плюс тематические картинки на экране, к отделке «глянцем» вместо матовой и к замене покрытия на бархатное у площадок для смартфонов. Надпись Chery на руле скоро уберут Фото: Omoda Нарядная коричневая обивка только у топ-версий. А вот атмосферная подсветка — у всех, кроме самой недорогой. Элементы интерьера на вид выполнены тщательно, сопряжены плотненько, но в движении проявляются «сверчки» Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 4 Отличия салона 4WD сводятся к пульту режимов — плюс тематические картинки на экране, к отделке «глянцем» вместо матовой и к замене покрытия на бархатное у площадок для смартфонов. Надпись Chery на руле скоро уберут Фото: Omoda Нарядная коричневая обивка только у топ-версий. А вот атмосферная подсветка — у всех, кроме самой недорогой. Элементы интерьера на вид выполнены тщательно, сопряжены плотненько, но в движении проявляются «сверчки» Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda

По актуальной О-моде

Модель вышла славная независимо от привода. Футуристическая внешность привлекает в сонных и равнодушных карельских Лахденпохьях вдруг такое внимание, словно жители наблюдают приземлившийся НЛО, у них ломаются шаблоны, как у меня от их названий.

Водительское место почти беспроблемное. Имеются спортивные передние сиденья, усеченный мультируль, цифровые приборы, сенсорная панель климатической установки, нефиксируемый селектор КП. И как удачно расположены наклонные площадки для смартфонов на высоком тоннеле! А рослым пассажирам понравится свобода в зоне второго ряда.

Что насчет минусов? Под крышей с приливами возле люка хочется сидеть ниже, чем опускается кресло. Приборы или хотя бы их шрифты стоит увеличить. Дорожные шумы слышны чересчур. Система голосового управления — старательная, но бестолковенькая. Китайцы, примите меры, пожалуйста. А плохой обзор через салонное зеркало и скромный объем багажника в кузове фастбэк, увы, данность — понять и простить.

Однако с новым силовым агрегатом и приводом 4WD нетривиальная Omoda С5 всяко стала более полноценной. Моду на подобные китайские вещи безусловно одобряю. Кстати, в память о презентации мне подарили «О-модный» брендированный шарф. Знаете, он и впрямь соответствует автомобилю. На вид недешевый, дизайнерский. Примеришь, побудешь в нем — и на душе теплее.

Александр Катаев

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