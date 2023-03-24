Восточный экономический форум вновь перенесли

Восточный экономический форум (ВЭФ) перенесен в 2023 году во второй раз, также на несколько дней. Месяц мероприятия остается неизменным — сентябрь. Ранее планировалось, что ВЭФ состоится 5–8 сентября, затем его перенесли на 12–15 сентября. Теперь он пройдет 10–13 сентября, соответствующее изменение отражено на главной странице форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий»,— сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

ВЭФ-2022 собрал более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий, включая Россию. На полях форума было подписано 296 соглашений на 3 трлн 272 млрд руб.

Мария Федотова