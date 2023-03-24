Восточный экономический форум вновь перенесли

Восточный экономический форум (ВЭФ) перенесен в 2023 году во второй раз, также на несколько дней. Месяц мероприятия остается неизменным — сентябрь. Ранее планировалось, что ВЭФ состоится 5–8 сентября, затем его перенесли на 12–15 сентября. Теперь он пройдет 10–13 сентября, соответствующее изменение отражено на главной странице форума.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий»,— сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (цитата по «РИА Новости»).
ВЭФ-2022 собрал более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий, включая Россию. На полях форума было подписано 296 соглашений на 3 трлн 272 млрд руб.