Восточный экономический форум перенесли на 12–15 сентября

Восточный экономический форум в этом году состоится 12–15 сентября, сообщил «Росконгресс». Пленарное заседание ВЭФ-2023 пройдет 14 сентября.

Советник президента Антон Кобяков сказал, что «ожидает участия иностранных лидеров и гостей высокого уровня». Кто конкретно может посетить форум, он не уточнил.

Ранее планировалось, что ВЭФ состоится 5–8 сентября. Место его проведения менять не стали, он пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В 2022 году ВЭФ посетило более 7 тыс. участников из 68 стран, в том числе около 1,7 тыс. представителей бизнеса. Было подписано 296 соглашений на сумму 3,2 трлн руб. В пленарной сессии форума принял участие президент Владимир Путин.

Лаура Кеффер