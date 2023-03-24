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Коммерсантъ FM
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ФСО условно обобрали свои же

Хозяйственник спецслужбы, избежав тюрьмы, сохранил звание и награды

К пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн руб. приговорил Московский гарнизонный военный суд бывшего начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковника Дмитрия Ширенова. Он обвинялся в двух эпизодах мошенничества при поставке в 2018–2019 годах для нужд спецслужбы маршрутизаторов Juniper, защищенных компьютеров и проч. Ранее условные сроки получили еще трое фигурантов этого расследования, которые, так же как полковник Ширенов, признали свою вину.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Судья Максим Иванов, оглашая приговор бывшему сотруднику ФСО Ширенову, ограничился вводной и резолютивной частями своего решения, из которых следовало, что полковник признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Но с учетом признания вины и возмещения ущерба суд приговорил его по первому эпизоду (хищение средств спецслужбы при поставке ей оргтехники) к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тыс. руб., а по второму (завышение цен на силовых кабелях) — к двум годам и штрафу в 500 тыс. руб. Путем частичного сложения наказаний подсудимый получил пять лет условно и реальный штраф в 1,2 млн руб. При этом суд не стал лишать господина Ширенова ни звания, ни госнаград.

В основу уголовного дела, возбужденного ГВСУ СКР в апреле 2020 года, первым фигурантом которого вскоре стал господин Ширенов, легли данные ФСБ, выявившей аферу в военно-техническом снабжении другой спецслужбы. Осведомленный о том, что в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на 761 млн и 767,1 млн руб., полковник Дмитрий Ширенов, исполнявший тогда и обязанности заместителя руководителя контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с бывшим директором СВЭКО Владимиром Мартьяновым и его советником Михаилом Серовым, а также руководителями ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными материалами.

По данным следствия, все четверо регулярно встречались в Москве, где подробно обсуждали план действий каждого участника с тем, чтобы «Парамитек» победил в конкурсе на поставку оборудования, а затем и как похитить выделенные ФСО средства.

Господа Чернецких и Потапова, по версии следствия, должны были организовать и представить федеральной службе свои коммерческие предложения от лица «Парамитека» с завышенными ценами, но так, чтобы у конкурсной комиссии ФСО не было сомнений в законности предстоящих сделок. Задачей господина Ширенова в данной афере являлось согласование их предложений и документов со своим руководством. Конечной целью разработанного плана являлось то, что предприниматели Чернецких и Потапова в случае заключения выгодных контрактов должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег. Одержав, согласно разработанному плану, победу в конкурсе, «Парамитек» в июне—июле 2019 года заключил со СВЭКО четыре договора поставок на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб., при выполнении которых было похищено более 49,5 млн руб., причем цены на оргтехнику были, по данным назначенной следствием экспертизы, завышены по сравнению со среднерыночными на 30%.

Полковнику Ширенову, изначально не признававшему вину, ГВСУ СКР помимо мошенничества инкриминировало получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Правда, позже это обвинение было снято, так как полученный господином Ширеновым ноутбук MacBook Pro стоимостью 288 тыс. руб. был признан в качестве доли за оказанные предпринимателям услуги.

Затем фигурантами уголовного дела стали господа Чернецких и Потапова, которые, заключив досудебное соглашение, дали показания на господина Серова, а тот — на своего непосредственного руководителя, бывшего директора СВЭКО Владимира Мартьянова.

Экс-директор ФГУПа спецслужбы признал вину и возместил ущерб

Напомним, что в ноябре прошлого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил в особом порядке к четырем годам условно Михаила Серова и к трем годам условно в этом году Симоновским судом были приговорены сначала предприниматель Алексей Чернецких, а затем Владимир Мартьянов. Получить комментарий от защиты полковника Ширенова оперативно не удалось.

Юрий Сенаторов

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