Хищения в ФСО осудили условно

Как стало известно «Ъ», к трем годам лишения свободы условно Симоновский суд Москвы приговорил бывшего директора ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны (ФСО) России Владимира Мартьянова. Он обвинялся в хищении 49,5 млн руб. при поставках в 2018–2019 годах для нужд спецслужбы защищенных компьютеров, маршрутизаторов Juniper и расходных материалов к ним. Вину бывший руководитель полностью признал и возместил долю причиненного ущерба. Ранее также условные наказания в рамках расследования получили экс-советник господина Мартьянова Михаил Серов и поставщик, учредитель ООО «Парамитек» Алексей Чернецких.

Уголовное дело в отношении бывшего директора ФГУП СВЭКО ФСО Владимира Мартьянова рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый вину признал полностью и заявил о раскаянии. Председательствовавшая на процессе Елена Орловцева посчитала вину экс-директора в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием в рамках досудебного соглашения, заключенного с прокуратурой, а также вернул в бюджет похищенные деньги, и назначил Владимиру Мартьянову условное наказание — три года.

Напомним, Владимир Мартьянов был не единственным обвиняемым в громком уголовном деле. Помимо него фигурантами расследования стали бывший начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковник Дмитрий Ширенов, советник господина Мартьянова Михаил Серов, а также учредитель ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и исполнительный директор компании Наталья Потапова.

Как было установлено следствием, в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на поставку оборудования — на 761 млн и 767,1 млн руб. Были проведены соответствующие тендеры, которые выиграл «Парамитек». В июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с компанией четыре договора поставки на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб.

При выполнении контрактов путем завышения расценок было похищено более 49,5 млн руб. Так, стоимость поставленной оргтехники, по данным экспертизы, была завышена по сравнению со среднерыночной на 30%.

Когда махинации были выявлены, Главное военное следственное управление СКР возбудило в апреле 2020 года уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, первым обвиняемым в котором стал полковник Ширенов. В ходе расследования было установлено, что в 2018 году он, исполняя обязанности замруководителя контрактной службы, договорился с советником Серовым, а через него — с директором СВЭКО Владимиром Мартьяновым, а также предпринимателями Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой о победе ООО «Парамитек» в конкурсе на поставку оборудования для нужд ФСО и последующем хищении денег.

Согласно плану злоумышленников, в задачу Алексея Чернецких и Натальи Потаповой входило составление убедительного коммерческого предложения на конкурс, в котором содержались бы завышенные расценки. А директор СВЭКО Мартьянов и его советник Серов, по версии следствия, должны были обеспечить прохождение предложений компании через ФГУП СВЭКО. Полковник же должен был согласовать их с руководством УВТС СХО ФСО.

В случае заключения выгодных контрактов предприниматели должны были передать полковнику Ширенову 3%, а Михаилу Серову — 8% от стоимости договоров, за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.

Алексей Чернецких и Наталья Потапова еще на ранней стадии расследования заключили досудебные соглашения и дали показания на Дмитрия Ширенова и Михаила Серова, а последний — на своего непосредственного руководителя Владимира Мартьянова.

В ноябре прошлого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил в особом порядке к четырем годам условно Михаила Серова, а недавно Симоновский суд назначил наказание в виде трех лет условно Алексею Чернецких. В процессе по делу полковника Ширенова в Московском гарнизонном военном суде объявлен перерыв до 23 марта. Дата рассмотрения дела Натальи Потаповой в Симоновском суде еще не определена.

Юрий Сенаторов