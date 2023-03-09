Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хищения в ФСО осудили условно

Экс-директор ФГУПа спецслужбы признал вину и возместил ущерб

Как стало известно «Ъ», к трем годам лишения свободы условно Симоновский суд Москвы приговорил бывшего директора ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны (ФСО) России Владимира Мартьянова. Он обвинялся в хищении 49,5 млн руб. при поставках в 2018–2019 годах для нужд спецслужбы защищенных компьютеров, маршрутизаторов Juniper и расходных материалов к ним. Вину бывший руководитель полностью признал и возместил долю причиненного ущерба. Ранее также условные наказания в рамках расследования получили экс-советник господина Мартьянова Михаил Серов и поставщик, учредитель ООО «Парамитек» Алексей Чернецких.

Уголовное дело в отношении бывшего директора ФГУП СВЭКО ФСО Владимира Мартьянова рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый вину признал полностью и заявил о раскаянии. Председательствовавшая на процессе Елена Орловцева посчитала вину экс-директора в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием в рамках досудебного соглашения, заключенного с прокуратурой, а также вернул в бюджет похищенные деньги, и назначил Владимиру Мартьянову условное наказание — три года.

Напомним, Владимир Мартьянов был не единственным обвиняемым в громком уголовном деле. Помимо него фигурантами расследования стали бывший начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковник Дмитрий Ширенов, советник господина Мартьянова Михаил Серов, а также учредитель ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и исполнительный директор компании Наталья Потапова.

Как было установлено следствием, в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на поставку оборудования — на 761 млн и 767,1 млн руб. Были проведены соответствующие тендеры, которые выиграл «Парамитек». В июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с компанией четыре договора поставки на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб.

При выполнении контрактов путем завышения расценок было похищено более 49,5 млн руб. Так, стоимость поставленной оргтехники, по данным экспертизы, была завышена по сравнению со среднерыночной на 30%.

Когда махинации были выявлены, Главное военное следственное управление СКР возбудило в апреле 2020 года уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, первым обвиняемым в котором стал полковник Ширенов. В ходе расследования было установлено, что в 2018 году он, исполняя обязанности замруководителя контрактной службы, договорился с советником Серовым, а через него — с директором СВЭКО Владимиром Мартьяновым, а также предпринимателями Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой о победе ООО «Парамитек» в конкурсе на поставку оборудования для нужд ФСО и последующем хищении денег.

Согласно плану злоумышленников, в задачу Алексея Чернецких и Натальи Потаповой входило составление убедительного коммерческого предложения на конкурс, в котором содержались бы завышенные расценки. А директор СВЭКО Мартьянов и его советник Серов, по версии следствия, должны были обеспечить прохождение предложений компании через ФГУП СВЭКО. Полковник же должен был согласовать их с руководством УВТС СХО ФСО.

В случае заключения выгодных контрактов предприниматели должны были передать полковнику Ширенову 3%, а Михаилу Серову — 8% от стоимости договоров, за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.

Алексей Чернецких и Наталья Потапова еще на ранней стадии расследования заключили досудебные соглашения и дали показания на Дмитрия Ширенова и Михаила Серова, а последний — на своего непосредственного руководителя Владимира Мартьянова.

В ноябре прошлого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил в особом порядке к четырем годам условно Михаила Серова, а недавно Симоновский суд назначил наказание в виде трех лет условно Алексею Чернецких. В процессе по делу полковника Ширенова в Московском гарнизонном военном суде объявлен перерыв до 23 марта. Дата рассмотрения дела Натальи Потаповой в Симоновском суде еще не определена.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...