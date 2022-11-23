Махинации в ФСО оказались условными

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил в особом порядке к четырем годам условно бывшего советника руководителя ФГУП СВЭКО ФСО Михаила Серова. Он признан виновным в хищении бюджетных средств при поставках маршрутизаторов Juniper и другого оборудования для спецслужбы. Нанесенный государству ущерб составил 49,5 млн руб. Помимо осужденного Серова фигурантами расследования являются двое экс-сотрудников ФСО и двое коммерсантов, дела в отношении которых судом пока не рассмотрены.

Уголовное дело в отношении обвинявшегося в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего советника руководителя ФГУП СВЭКО ФСО Михаила Серова судья Замоскворецкого райсуда Ольга Багрова рассмотрела всего за два заседания. В ходе прений гособвинитель просил приговорить подсудимого, чье дело рассматривалось в особом порядке, к трем годам колонии и штрафу 800 тыс. руб. Однако суд дал ему на год больше. Правда, наказание оказалось условным и без штрафа.

Расследование махинаций при поставках в ФСО оргтехники Главное военное следственное управление СКР начало в апреле 2020 года. Через месяц его первым фигурантом стал бывший начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) спецслужбы полковник Дмитрий Ширенов. Помимо мошенничества ему вменили получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Позже компанию офицеру составили гендиректор ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и исполнительный директор этого ООО Наталья Потапова, которым помимо того же мошенничества инкриминировали дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) в виде ноутбука стоимостью 288 тыс. руб. полковнику Ширенову. Бизнесмены и офицер, признав свою вину, в рамках сделки с прокуратурой дали показания на Михаила Серова. В январе 2021 года по ходатайству следствия его отправили в СИЗО. Свою вину он отрицал недолго. Уже в апреле того же года с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало изменение меры пресечения сначала на домашний арест, а затем и вовсе на запрет определенных действий.

При этом обвиняемый не только частично возместил причиненный ущерб, но и изобличил еще одного соучастника. По данным “Ъ”, якобы благодаря показаниям Михаила Серова фигурантом расследования стал и его непосредственный начальник. В ноябре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест бывшего директора СВЭКО Владимира Мартьянова.

Как установили следствие и суд, преступления вступившие в сговор бывшие сотрудники ФСО и предприниматели Чернецких и Потапова, чья компания занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными материалами, совершали с конца 2017 года по октябрь 2019 года.

Реализация преступной схемы заключалась в том, что господа Чернецких и Потапова представляли в ФСО свои коммерческие предложения с завышенными на 30% ценами. В задачу советника Серова входила организация прохождения этих коммерческих предложений через ФГУП СВЭКО, а роль полковника Ширенова — в согласовании предложений и документов с руководством УВТС СХО ФСО России.

В итоге в 2018–2019 годах между УВТС СХО ФСО и ФГУП СВЭКО были заключены шесть контрактов на поставки компьютерной и другой техники для нужд спецслужбы почти на 1,8 млрд руб. За организацию побед в конкурсах сотрудники ФСО получали откаты: как следует из показаний признавших свою вину Дмитрия Ширенова и предпринимателей Чернецких и Потаповой, 3% от суммы контракта доставалось полковнику и 8% — господину Серову. В общей сложности фигурантам вменили хищение 49,5 млн руб.

Отметим, что еще до рассмотрения дела Михаила Серова в Симоновском райсуде Москвы начались судебные процессы и тоже в особом порядке над Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой. Однако в обоих случаях по ходатайству гособвинителя оба дела суд вернул главному военному прокурору для устранения нарушений норм УПК.

Дела же в отношении Дмитрия Ширенова и Владимира Мартьянова до суда, по данным “Ъ”, пока не дошли.

Олег Рубникович