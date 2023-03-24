Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Polymetal задумался о листинге на бирже Абу-Даби

Polymetal International Plc, головная компания российского «Полиметалла», обсуждает возможность листинга на бирже Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Решение принимается на фоне планов по перерегистрации Polymetal с Джерси в Казахстан.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Если Polymetal договорится о листинге на фондовой бирже Абу-Даби, то он станет первой компанией с большинством российских операций, которая будет торговать на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. Переговоры находятся на предварительной стадии, сохранить лондонский листинг после перерегистрации будет непросто, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Мы изучаем листинг на ADX, но решение пока не принято»,— сообщил представитель Polymetal по электронной почте. Первичный листинг Polymetal проходит в Лондоне. Торги акциями и депозитарными расписками российских компаний в Лондоне и Нью-Йорке были приостановлены в 2022 году. Polymetal не находится под санкциями.

Подробности о разделении бизнеса читайте в публикации «Ъ» «Polymetal не продает российские активы».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...