Polymetal задумался о листинге на бирже Абу-Даби

Polymetal International Plc, головная компания российского «Полиметалла», обсуждает возможность листинга на бирже Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Решение принимается на фоне планов по перерегистрации Polymetal с Джерси в Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Если Polymetal договорится о листинге на фондовой бирже Абу-Даби, то он станет первой компанией с большинством российских операций, которая будет торговать на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. Переговоры находятся на предварительной стадии, сохранить лондонский листинг после перерегистрации будет непросто, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Мы изучаем листинг на ADX, но решение пока не принято»,— сообщил представитель Polymetal по электронной почте. Первичный листинг Polymetal проходит в Лондоне. Торги акциями и депозитарными расписками российских компаний в Лондоне и Нью-Йорке были приостановлены в 2022 году. Polymetal не находится под санкциями.

Подробности о разделении бизнеса читайте в публикации «Ъ» «Polymetal не продает российские активы».

Мария Федотова