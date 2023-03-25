Таможню взяли быстро

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника Центрального таможенного управления, генерал-майора ФТС Александра Беглова и его подчиненного — полковника Александра Алеева. Они обвиняются в получении взятки в размере 3,8 млн руб. от бизнесменов Артема Бережного и Дмитрия Красногорского. Последний, в отличие от товарища, будет находиться под следствием не в изоляторе, а особняке на Николиной Горе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель начальника Центрального таможенного управления Александр Беглов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель начальника Центрального таможенного управления Александр Беглов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О задержании оперативниками ФСБ генерала и полковника ФТС, а также двух бизнесменов стало известно утром 24 марта. А уже около трех часов дня Басманный суд начал рассматривать ходатайства ГСУ СКР об их арестах. Всех четверых фигурантов доставили в райсуд уже в ранге обвиняемых — заместителю начальника Центрального таможенного управления Александру Беглову (начинал службу еще в 2001 году и отмечен многочисленными ведомственными медалями, в том числе «За усердие») и начальнику специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александру Алееву СКР инкриминировал получение взятки в размере 3,8 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). В свою очередь, бизнесмен Дмитрий Красногорский был обвинен в посредничестве при передаче этой взятки (ч. 4 ст. 291.1), а предприниматель Артем Бережной — в даче незаконного вознаграждения (ч. 4 ст. 291 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первым суд рассмотрел ходатайство об аресте господина Красногорского. Грузный бизнесмен с трудом, на костылях, поднялся на второй этаж суда, где проходило слушание. Спустя примерно пять минут после его начала по настоянию следователя СКР по особо важным делам Андрея Вениаминова, который ведет расследование, заседание было объявлено закрытым, причем следователь мотивировал свое требование обеспечением безопасности участников процесса. Прокурор это требование поддержала, и после того как суд его удовлетворил, арестное ходатайство рассматривалось уже без журналистов. Примерно через час райсуд отказал следователю в его просьбе и отправил явно не очень здорового обвиняемого под домашний арест. Отбывать его предприниматель будет в своем особняке в СНТ «Градостроитель», расположенном в районе элитной Николиной Горы.

Слушания по ходатайствам об арестах остальных трех фигурантов дела прошли по схожему сценарию. С тем лишь отличием, что генерал Беглов, полковник Алеев и бизнесмен Бережной на два месяца отправились в СИЗО.

По данным “Ъ”, бизнесмены, которые занимались поставками автохимии, столкнулись с трудностями при ее растаможивании. Таможенники предложили урегулировать возникшие вопросы в обмен на выплату им $50 тыс.— в материалах дела фигурирует рублевый эквивалент этой суммы. Однако во время передачи денег все фигуранты были задержаны оперативниками ФСБ. Уже во время обысков у обвиняемых были изъяты более 40 млн руб. и коллекции дорогих часов. Законность их происхождения сейчас устанавливается следствием. Адвокаты обвиняемых и представители комитета от комментариев по делу воздержались.

Известно, что господин Вениаминов в ГСУ СКР специализируется на расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Достаточно сказать, что по итогам его расследований два срока получил бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов, а его коллега Валерий Максименко и экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с группой сообщников недавно предстали перед судами.

Владислав Трифонов