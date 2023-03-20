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Коммерсантъ FM
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Вынужденное слияние

Как продажа Credit Suisse отразится на рынках

Власти Швейцарии добились продажи Credit Suisse. Банк с почти двухсотлетней историей переходит прямому конкуренту. Как официально подтвердил местный Центробанк, новым владельцем станет крупнейший в стране банк UBS. Он расплатится за актив собственными акциями на сумму примерно в $3 млрд. При том, что рыночная капитализация Credit Suisse — около $8 млрд. Вдобавок UBS получит от властей дополнительную ликвидность более чем на $100 млрд.

Фото: Tyrone Siu, Reuters

Фото: Tyrone Siu, Reuters

Что означает эта сделка? И остановит ли она панику на рынках? Financial Times пишет, что переговоры были жесткими: ни одна из сторон не поддержала такой сценарий. Однако под давлением Центробанка покупка все-таки состоялась, иначе Credit Suisse ждала бы национализация.

Как UBS и Credit Suisse готовились к историческому слиянию

Как UBS и Credit Suisse готовились к историческому слиянию

Итоговый исход оказался не самым плохим, рассуждает гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Все варианты, конечно же, никого не устраивали, но нашелся компромисс. И, наверное, это единственное решение, которое действительно позволяет избежать краха банка и цепной реакции. Даже помощь с ликвидностью или какие-то меры регулятора уже ничего не смогли бы исправить. Единственный другой вариант, кроме, соответственно, слияния — это национализация. Получается, что оставалось лишь два реалистичных варианта. В итоге реализовывается сценарий поглощения».

О проблемах Credit Suisse стало известно на прошлой неделе. 2022 год банк завершил с убытком в $8 млрд, что стало худшим результатом с 2008-го. Всего за три месяца клиенты вывели со счетов больше 100 млрд швейцарских франков. Затем банк сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетах, и отток усилился до 10 млрд в день.

После этого власти Швейцарии предложили Credit Suisse взять кредит, и предложение было принято. Однако продажу это не остановило. Такой сценарий вряд ли успокоит инвесторов, полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«Наоборот, это может подхлестнуть негативные ожидания инвесторов, потому что если Credit Suisse, привлекая помощь со стороны государства, идет дальше, то есть UBS его поглощает, то это говорит о том, что проблемы могли быть гораздо более серьезными. Встает в очередной раз и вопрос паники. Банковский кризис всегда отличается простой вещью: участники инвестиционного сообщества начинают друг другу не доверять. И это недоверие провоцирует распродажи».

Можно ли считать крах SVB предвестником глобальной рецессии

Можно ли считать крах SVB предвестником глобальной рецессии

Если верить Financial Times, власти стремились согласовать сделку как можно скорее — до начала торговой сессии 20 марта. Для этого даже планируют изменить законы, чтобы, во-первых, не учитывать мнение акционеров UBS, а во-вторых, не давать им времени на консультации. По правилам, у покупателя есть шесть недель, чтобы все обдумать, но теперь это право может быть утрачено.

Такой сценарий только увеличивает риски, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Покупка Credit Suisse другим банком, в том числе UBS, не может происходить без каких-то дополнительных гарантий со стороны государства, потому что Credit Suisse — это порядка €600 млрд активов, а провести качественный аудит такого объема в короткое время просто невозможно. Поэтому потенциальный покупатель в любом случае не знает, что он покупает. И какого бы размера бизнес ни был, а UBS примерно в два раза больше, чем Credit Suisse, его проблемы могут похоронить и сам UBS, поэтому здесь необходимы дополнительные гарантии».

При этом зарубежные регуляторы приветствовали сообщение о сделке. Как сказано в письме, поступившем в редакцию “Ъ FM” от американского Минфина, такая мера укрепит финансовую стабильность. Похожее сообщение распространил и Банк Англии.

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Иван Якунин

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