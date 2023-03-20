Вынужденное слияние

Власти Швейцарии добились продажи Credit Suisse. Банк с почти двухсотлетней историей переходит прямому конкуренту. Как официально подтвердил местный Центробанк, новым владельцем станет крупнейший в стране банк UBS. Он расплатится за актив собственными акциями на сумму примерно в $3 млрд. При том, что рыночная капитализация Credit Suisse — около $8 млрд. Вдобавок UBS получит от властей дополнительную ликвидность более чем на $100 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu, Reuters Фото: Tyrone Siu, Reuters

Что означает эта сделка? И остановит ли она панику на рынках? Financial Times пишет, что переговоры были жесткими: ни одна из сторон не поддержала такой сценарий. Однако под давлением Центробанка покупка все-таки состоялась, иначе Credit Suisse ждала бы национализация.

Итоговый исход оказался не самым плохим, рассуждает гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Все варианты, конечно же, никого не устраивали, но нашелся компромисс. И, наверное, это единственное решение, которое действительно позволяет избежать краха банка и цепной реакции. Даже помощь с ликвидностью или какие-то меры регулятора уже ничего не смогли бы исправить. Единственный другой вариант, кроме, соответственно, слияния — это национализация. Получается, что оставалось лишь два реалистичных варианта. В итоге реализовывается сценарий поглощения».

О проблемах Credit Suisse стало известно на прошлой неделе. 2022 год банк завершил с убытком в $8 млрд, что стало худшим результатом с 2008-го. Всего за три месяца клиенты вывели со счетов больше 100 млрд швейцарских франков. Затем банк сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетах, и отток усилился до 10 млрд в день.

После этого власти Швейцарии предложили Credit Suisse взять кредит, и предложение было принято. Однако продажу это не остановило. Такой сценарий вряд ли успокоит инвесторов, полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«Наоборот, это может подхлестнуть негативные ожидания инвесторов, потому что если Credit Suisse, привлекая помощь со стороны государства, идет дальше, то есть UBS его поглощает, то это говорит о том, что проблемы могли быть гораздо более серьезными. Встает в очередной раз и вопрос паники. Банковский кризис всегда отличается простой вещью: участники инвестиционного сообщества начинают друг другу не доверять. И это недоверие провоцирует распродажи».

Если верить Financial Times, власти стремились согласовать сделку как можно скорее — до начала торговой сессии 20 марта. Для этого даже планируют изменить законы, чтобы, во-первых, не учитывать мнение акционеров UBS, а во-вторых, не давать им времени на консультации. По правилам, у покупателя есть шесть недель, чтобы все обдумать, но теперь это право может быть утрачено.

Такой сценарий только увеличивает риски, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Покупка Credit Suisse другим банком, в том числе UBS, не может происходить без каких-то дополнительных гарантий со стороны государства, потому что Credit Suisse — это порядка €600 млрд активов, а провести качественный аудит такого объема в короткое время просто невозможно. Поэтому потенциальный покупатель в любом случае не знает, что он покупает. И какого бы размера бизнес ни был, а UBS примерно в два раза больше, чем Credit Suisse, его проблемы могут похоронить и сам UBS, поэтому здесь необходимы дополнительные гарантии».

При этом зарубежные регуляторы приветствовали сообщение о сделке. Как сказано в письме, поступившем в редакцию “Ъ FM” от американского Минфина, такая мера укрепит финансовую стабильность. Похожее сообщение распространил и Банк Англии.

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Иван Якунин