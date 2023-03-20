Сделка до паники довела

Инвесторы со скепсисом восприняли сделку швейцарский банков. Распродажи на рынках продолжились. Проблемный Credit Suisse на открытии торгов в моменте терял 60% стоимости, потащив за собой и своего покупателя. UBS тоже подешевел примерно на 15%. Швейцарский регулятор утверждал, что продажа должна укрепить финансовую стабильность. Однако рынок в этом, кажется, сомневается: помимо непосредственных участников сделки, подешевели бумаги и других крупных европейских банков, например, Societe Generale и Deutsche Bank. Индекс, который отражает положение дел в секторе на территории Европы, падает на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters Фото: Denis Balibouse/File Photo, Reuters

О чем это говорит? И что должно произойти, чтобы паника прекратилась? Основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик считает, что риски пока сохраняются:

«Реакция финансовых рынков кажется мне достаточно красноречивой. Она говорит о том, что все эти проблемы могут и дальше вскрываться в других сегментах данного сектора. И пока что действия регуляторов полностью эти риски и опасения не погасили. Остается и страх того, что держатели депозитов в финансовых учреждениях поддадутся панике, и отток средств может продолжиться.

Мы видели эпизоды банковских кризисов в Европе и ранее, в том числе в Швеции, Дании. Напомню, что и Deutsche Bank испытывал значительные проблемы, которые в последнее время, казалось бы, стали стабилизироваться. Но финансовый кризис, связанный с банком Credit Suisse, может возобновить и обнажить те проблемы, которые и раньше были в банковском секторе Европы.

Здесь очень важно, чтобы регуляторы на раннем этапе действовали решительно и предоставили все необходимые инструменты, в том числе и гарантии по депозитам. Сам по себе отток средств из банков может происходить теперь намного быстрее, чем раньше. Теперь вкладчики не толпятся у дверей этих организаций, а просто снимают свои средства через приложение. И этот процесс происходит намного быстрее, соответственно, он требует от регуляторов более быстрых и оперативных шагов».

О проблемах Credit Suisse стало известно на прошлой неделе. 2022 год банк завершил с убытком в $8 млрд, что стало худшим результатом с 2008-го. Всего за три месяца клиенты вывели со счетов больше 100 млрд швейцарских франков. Затем банк сообщил о «существенных недостатках» в своих финансовых отчетах, и отток усилился до 10 млрд швейцарских франков в день.

После этого власти Швейцарии предложили Credit Suisse взять кредит на 50 млрд швейцарских франков, и предложение было принято. Однако продажу это не остановило. Основной угрозой называли решение ЕЦБ по ключевой ставке: регулятор поднял показатель, хотя это ведет к убыткам банковского сектора. Впрочем, говорить о масштабном кризисе все еще рано, говорит аналитик Freedom Finance Global Тимур Лебедев:

«Во-первых, я бы разделил две ситуации — Credit Suisse и европейский банковский сектор. Потому что все-таки проблема Credit Suisse имела корни в плохих результатах самого банка. Что касается действий, которые предпринял регулятор, были необходимы для сдерживания распространения данной проблемы. Сейчас Центробанк решает проблему ликвидности в банковском секторе. Он предоставляют линии для того, чтобы сдерживать возможные риски с оттоками средств из банковских систем. Но если не решать эту проблему, она уже станет потенциально системной, и на первый план выйдет вопрос платежеспособности банковской системы.

Cколько еще продлится вся эта волатильность?

Сейчас все зависит от того, как быстро регуляторы будут реагировать на возникающие проблемы, правильно использовать все инструменты, которые у них есть. Человеческий фактор никто не отменял. Зачастую даже при наличии инструментов ими могут неправильно воспользоваться или несвоевременно. Это, соответственно, усугубит ситуацию».

Эмоциональная реакция инвесторов затронула не только рынок ценных бумаг, но и сырьевые рынки. Так, например, фьючерсы на нефть опускались ниже $70 за баррель впервые с 2021 года.

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Иван Якунин