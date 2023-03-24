IMAX форматируют под Россию

Суд в Москве обязал компанию IMAX вернуться в Россию. Согласно решению, она должна снова исполнять договоры на товарный знак и техническое обслуживание. Речь идет о соглашениях с сетями «Формула кино» и «Синема Парк». Кроме того, суд будет взыскивать неустойку — по 200 тыс. руб. за каждый день неисполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил гендиректора объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина о сути претензий и дальнейших планах: «Мы принуждаем компанию к исполнению договора, в котором прописано, что она обязана обслуживать свое оборудование. Мы должны получать контент формата IMAX на оборудование, которое мы купили, и используем коммерческое изображение данного бренда.

Кроме того, что есть зарубежные фильмы в IMAX, существует и большое количество отснятых российских лент, как старых, так и новых. Компания же, в свою очередь, в одностороннем порядке не разрешает правообладателю давать ключи на свой формат. Получается, что на этом оборудовании можно показывать фильмы, но только не в IMAX. Есть формат, под него выпускаются ключи. При этом неважно, это старая или новая лента, потому что ключ имеет срок действия и после его истечения он просто протухает».

Кроме компании IMAX, российский рынок покинуло большинство крупных западных студий. Сначала они перестали выпускать новые релизы в кинотеатрах и онлайн-сервисах, а вскоре из библиотек легальных площадок стали исчезать и старые картины.

Вместе с уходом иностранных компаний из кинотеатров пропали и большинство фильмов в IMAX. Поэтому даже возвращение компании в Россию мало что изменит для киноиндустрии, отметил кинокритик Дмитрий Соколов: «IMAX — это формат, который предполагает определенный тип картин, грубо говоря, он рассчитан на блокбастеры. На мой взгляд, очень мало, какие ленты действительно использовали технологию 3D столь же хорошо, как "Аватар".

Сейчас проблема не в самой этой технологии, а в том, что нет контента, который подходит под этот формат. По крайней мере, легально его найти будет очень тяжело. Даже если IMAX, предположим, вернется каким-то образом в Россию, то этот вопрос останется.

Ведь этот формат требует потока фильмов, может быть, небольшого, но постоянного. Я не думаю, что это условие будет выполняться, в текущей ситуации это практические нереально.

Кроме того, есть ощущение, что IMAX теряет популярность, потому что мода середины 2010-х годов сошла на нет».

IMAX остановила деятельность в России с 1 июня 2022 года. Однако публичного заявления от самой компании не было. Еще в августе гендиректор киносетей «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин говорил о намерении через суд добиваться от IMAX разрешения на прокат фильмов в этом формате.

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Илья Сизов