Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

IMAX просят показаться

Киносети пытаются принудить компанию к работе в РФ

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства. IMAX прекратила деятельность в России в июне, но другие сети кинотеатров если и обращаются из-за этого в суд, то только с требованием, наоборот, расторгнуть контракт. Участники рынка считают, что кинотеатры судятся с IMAX с расчетом на возвращение компании в страну.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел иски объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» к канадской корпорации IMAX — разработчику систем для съемки и проецирования картинки в большом формате. Два юрлица киносети («Синема парк» и «Райзинг стар медиа») 26 октября обратились с заявлением о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» (сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные), следует из определений Арбитражного суда Москвы. Иски оставлены без движения по формальным причинам. В объединенной киносети отказались от комментариев “Ъ”, так же поступили и в IMAX.

IMAX, по словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), остановила деятельность в России с 1 июня. Публичного заявления от самой IMAX не было, представитель компании не стал отвечать на вопросы “Ъ” об операциях в РФ. В августе гендиректор киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин говорил РБК, что киносеть намерена через суд добиваться от IMAX соблюдения условий контракта, если та не возобновит работу до конца года. IMAX запретила показывать кино в своем формате, хотя оборудование и принадлежит самим прокатчикам, пояснял господин Васясин.

Российские киносети уже подавали иски к IMAX, но с требованием расторгнуть договор на обслуживание проекторов. Арбитражный суд Челябинской области в августе принял такой иск от компании «Империя игр» (оператор сети «Мягкий кинотеатр»). По данным «Невафильм Research», «Мягкий кинотеатр» в течение первой половины 2022 года закрыл 32% кинозалов — это больше, чем у любой другой киносети. Представителей IMAX на предварительных заседаниях не было, следующее назначено на 6 марта 2023 года, следует из определений суда. Источник “Ъ” на медиарынке утверждает, что в России у IMAX «никого не осталось».

IMAX ежедневно и удаленно обновляет киносистемы, это происходит перед первым сеансом во время подстройки картинки и звука, рассказал председатель АВК Алексей Воронков. Он добавил, что ключи, необходимые для проката фильмов в формат IMAX, выпускает только сама компания.

По мнению господина Воронкова, судящиеся с IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну: «Таких отношений, как раньше, уже не будет. Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров». Во внесудебном порядке изменить ситуацию невозможно, полагает он, так как IMAX «никогда не признают, что о чем-то договорились с российскими компаниями».

Киносети, требующие принудить IMAX к исполнению обязательства, «вероятно, пытаются признать за собой право на использование переданного им оборудования», отметила советник практики разрешения споров и расследований Level Legal Services Анна Белова. Она затруднилась оценить шансы истцов на победу, отметив, что для этого нужно знать условия контрактов с IMAX и основания поданного иска.

Понуждение к исполнению обязательств — еще один способ защиты прав российских компаний в связи с уходом иностранцев из РФ, говорит партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. Похожим образом, уточняет юрист, ОАО РЖД в рамках исков об оспаривании одностороннего расторжения договоров добилось понуждения Siemens к исполнению обязательств через обеспечительные меры. По ним ОАО РЖД были переданы специальные инструменты, измерительное оборудование, запасные части, а также другие материалы и оборудование, необходимое для исполнения договора.

Юрий Литвиненко, Анна Занина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...