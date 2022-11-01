IMAX просят показаться

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства. IMAX прекратила деятельность в России в июне, но другие сети кинотеатров если и обращаются из-за этого в суд, то только с требованием, наоборот, расторгнуть контракт. Участники рынка считают, что кинотеатры судятся с IMAX с расчетом на возвращение компании в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел иски объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» к канадской корпорации IMAX — разработчику систем для съемки и проецирования картинки в большом формате. Два юрлица киносети («Синема парк» и «Райзинг стар медиа») 26 октября обратились с заявлением о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» (сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные), следует из определений Арбитражного суда Москвы. Иски оставлены без движения по формальным причинам. В объединенной киносети отказались от комментариев “Ъ”, так же поступили и в IMAX.

IMAX, по словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), остановила деятельность в России с 1 июня. Публичного заявления от самой IMAX не было, представитель компании не стал отвечать на вопросы “Ъ” об операциях в РФ. В августе гендиректор киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин говорил РБК, что киносеть намерена через суд добиваться от IMAX соблюдения условий контракта, если та не возобновит работу до конца года. IMAX запретила показывать кино в своем формате, хотя оборудование и принадлежит самим прокатчикам, пояснял господин Васясин.

Российские киносети уже подавали иски к IMAX, но с требованием расторгнуть договор на обслуживание проекторов. Арбитражный суд Челябинской области в августе принял такой иск от компании «Империя игр» (оператор сети «Мягкий кинотеатр»). По данным «Невафильм Research», «Мягкий кинотеатр» в течение первой половины 2022 года закрыл 32% кинозалов — это больше, чем у любой другой киносети. Представителей IMAX на предварительных заседаниях не было, следующее назначено на 6 марта 2023 года, следует из определений суда. Источник “Ъ” на медиарынке утверждает, что в России у IMAX «никого не осталось».

IMAX ежедневно и удаленно обновляет киносистемы, это происходит перед первым сеансом во время подстройки картинки и звука, рассказал председатель АВК Алексей Воронков. Он добавил, что ключи, необходимые для проката фильмов в формат IMAX, выпускает только сама компания.

По мнению господина Воронкова, судящиеся с IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну: «Таких отношений, как раньше, уже не будет. Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров». Во внесудебном порядке изменить ситуацию невозможно, полагает он, так как IMAX «никогда не признают, что о чем-то договорились с российскими компаниями».

Киносети, требующие принудить IMAX к исполнению обязательства, «вероятно, пытаются признать за собой право на использование переданного им оборудования», отметила советник практики разрешения споров и расследований Level Legal Services Анна Белова. Она затруднилась оценить шансы истцов на победу, отметив, что для этого нужно знать условия контрактов с IMAX и основания поданного иска.

Понуждение к исполнению обязательств — еще один способ защиты прав российских компаний в связи с уходом иностранцев из РФ, говорит партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. Похожим образом, уточняет юрист, ОАО РЖД в рамках исков об оспаривании одностороннего расторжения договоров добилось понуждения Siemens к исполнению обязательств через обеспечительные меры. По ним ОАО РЖД были переданы специальные инструменты, измерительное оборудование, запасные части, а также другие материалы и оборудование, необходимое для исполнения договора.

Юрий Литвиненко, Анна Занина