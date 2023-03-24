Политолог Аббас Галлямов объявлен в розыск

МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова, которого 10 февраля Минюст внес в список иностранных агентов. В карточке на имя господина Галлямова в базе полиции говорится, что он «разыскивается по статье УК», но не уточняется, по какой именно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Галлямов

Фото: @abbas.gallyamov Аббас Галлямов

Фото: @abbas.gallyamov

В разъяснениях Минюста о причинах признания Аббаса Галлямова иностранным агентом, в частности, говорилось, что политолог высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранным структурами.

Аббас Галлямов — один из лекторов школы свободной общественной мысли «Возрождение» (признана иностранным агентом). С 2002 по 2008 год он был заместителем представителя Башкортостана при президенте России. В 2008-2010 годах работал в департаменте по подготовке публичных выступлений российского правительства. Сейчас он проживает в Израиле.

Лусине Баласян