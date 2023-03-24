ООН зафиксировала 39 случаев расправы над военнопленными в ходе конфликта на Украине

Мониторинговая миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ходе конфликта на Украине зафиксировала не менее 25 случаев расправ над российскими военнопленными, предположительно совершенных украинскими военнослужащими, и 14 случаев расправ над военнопленными из Украины, совершенных вскоре после захвата ВС РФ, следует из доклада (.pdf) миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Minchillo / AP Фото: John Minchillo / AP

«С 24 февраля 2022 года УВКПЧ зафиксировало на основе интервью и данных из открытых источников семь инцидентов, в ходе которых, предположительно, военнослужащие вооруженные силы Украины убили около 25 военнопленных и небоеспособных лиц (из России.— “Ъ”)»,— говорится в докладе.

В документе отмечается, что власти Украины начали досудебное расследование 22 случаев расправ над военнопленными из 25. В УВКПЧ отмечают, что расследования пока не привели к предъявлению обвинений в отношении кого-либо из предполагаемых преступников.

Согласно докладу, УВКПЧ на территории, подконтрольной ВС РФ, задокументировало 14 случаев расправ над украинскими военнопленными и 6 смертей раненных военнопленных из Украины из-за отсутствия медицинской помощи. Кроме того, 86% из 142 опрошенных УВКПЧ украинских военнопленных сообщили о пытках и жестоком обращении в российском плену, говорится в докладе.

При этом глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер утверждает, что в ходе конфликта организация зафиксировала 15 случаев расправ над украинскими военнопленными. «ЧВК “Вагнера” совершила 11 из этих казней»,— заявила госпожа Богнер (цитата по AP).

Доклад УВКПЧ основан на опросе 400 военнопленных, 142 из которых — украинцы, находившиеся в российском плену, а 258 — российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена. В ООН отметили, что у мониторинговой миссии не было доступа к военным, находящимся в плену в России или на территории подконтрольной ВС РФ.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов