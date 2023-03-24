Ипотеку обставляют мебелью

Ипотека на меблированные квартиры может быть опасна для банковского бизнеса. Эксперты считают, что включение в жилищный кредит окон, дверей и встроенной мебели создаст проблемы в случае банкротства заемщика. Разработать соответствующую схему правительству поручил президент Владимир Путин. При этом речь идет об изделиях российского производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для покупателя такая улучшенная квартира обернется повышенным первоначальным взносом и существенными переплатами по кредиту, отметил генеральный директор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин:

«Включить в ипотеку какие-то дополнительные улучшения можно, но надо понимать, что, если эта сумма войдет в общую стоимость квартиры и в общую стоимость ипотеки, ты в любом случае должен делать первоначальный взнос. Соответственно, пропорционально увеличивается и сумма кредита, и сумма собственных средств, которые ты должен вложить.

Интересно, а что будет происходить в случае дефолта? Если человек, допустим, не платит, если этот недобросовестный плательщик выносит все улучшения, то таким образом может быть уменьшена рыночная и залоговая стоимость объекта недвижимости. У банков потом могут быть проблемы с возвратом долга из-за того, что цена на квартиру может быть снижена из-за ее существенного ухудшения».

Некоторые девелоперы и раньше включали в стоимость квартир отделку и мебель. Покупателю предлагалось несколько вариантов на выбор. Мебель тогда устанавливалась из IKEA, и при таких массовых закупках она обходилась существенно дешевле, чем в рознице.

В массовом сегменте именно такие предложения пользовались повышенным спросом, рассказал руководитель компании «БЕСТ-Недвижимость» Григорий Полторак: «Встроенной является, как правило, кухня, привязанная и к сантехническим, и к электрическим выводам. Там нет особо вариантов по перемещению элементов — все понятно по планировке.

Возможно, это мебель в ванную, что значительно дешевле. Я просто знаю случаи, когда новостройки оборудовались икеевской мебелью. И вот там она была местами дешевле на 50%, нежели если бы вы покупали ее сами. Это было очень выгодно, и мы продавали квартиры на первичном рынке с такой опцией. Многие покупали мебель для кухни, некоторые — для комнаты».

Президент Владимир Путин поручил подготовить концепцию ипотеки с мебелью до 1 июня. Еще осенью Минстрой сообщал, что разрабатывает такой законопроект. В ведомстве отмечали, что столкнулись с двумя основными трудностями. Во-первых, непонятно, как в самом начале строительства дома определить стоимость мебели, которую нужно будет закупать в готовые квартиры только через полтора года.

Во-вторых, мебель не может выступать залогом при оформлении ипотеки. По этому вопросу министерство советуется с Центробанком. Предполагается, что покупка ипотечной квартиры с улучшениями — опция необязательная. Застройщик сможет выбирать, предлагать такой вариант клиентам или ограничиться пустой квартирой.

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