Меблировка осваивается в ипотеке

Квартиры с отделкой в элитном сегменте подорожали на 10–20%. И на фоне слабеющего рубля их стоимость может вырасти еще больше, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Впрочем, для покупателей объектов попроще есть и хорошая новость: девелоперы предлагают в ипотеку жилье не только с ремонтом, но и с обстановкой. Застройщики даже запустили собственные маркетплейсы, где продают мебель от российских производителей и обещают существенную выгоду. Сколько можно сэкономить на меблировке в новостройках? И что с отделкой в массовом сегменте? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чем меньше объект, тем чаще застройщики предлагают его с отделкой. С ремонтом (чистовым или white box) реализуется почти 70% студий, и 60 % однокомнатных квартир, говорится в исследовании компании Metrium. При этом четырехкомнатных квартир в новостройках с ремонтом — всего треть.

Проблем со стройматериалами, как говорят сами участники рынка, практически нет. Кто-то нашел новых поставщиков и ввозит их товары по параллельному импорту, кто-то перешел на российских производителей. Так что дома сдаются в срок, а клиентам предлагают все больше пакетов с полной отделкой.

Ремонт от застройщика выйдет дешевле, чем делать его самому, говорит директор департамента по работе с девелоперами Intermark Real Estate Александра Синилова:

«Есть цена за бетонную коробку — начальная. За white box к ней прибавляется 15–20% . Стоимость квартиры с отделкой — еще плюс 50–70%. Затраты застройщика на отделочную работу, на материалы и сантехнику значительно ниже при оптовой покупке. Все зависит от класса проекта. Если мы говорим про средний, то разница на оптовую цену для покупателя может быть 30–40%, порой 50%, смотря какая позиция. Для застройщика плитка в глобальном объеме будет стоить, например, 100 руб., а для покупателя — уже 200–250 руб.».

Но если китайскую плитку можно положить в квартире стандарт и комфорт-класса, то в элитном сегменте этот номер не пройдет. Клиенты высокобюджетного жилья не готовы на ремонт от малоизвестных производителей и дизайнеров. А так как круг европейских партнеров сузился, сократилось и число элитных квартир с отделкой на 12% против полутора процентов в массовом. Но, как выясняется, из России ушли не все. Так британское архитектурное бюро Dyer основало дочку — «Даер Рус» — и продолжает работать. Об этом “Ъ FM” рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев:

«Бюро Dyer и его главный архитектор Филип Болл, несмотря на текущую ситуацию, остался жить в Москве и продолжает заниматься нашим проектом. При этом посольство Великобритании рекомендовало ему покинуть Россию. У нас сейчас комфортная ситуация, так как большая часть закупок была проведена раньше всех последних событий. Отделка завершена с помощью производителей иностранных брендов. Сантехника — Villeroy&Boch, кухонная техника — Neff. Можно сказать, что цена на отделку с учетом снижения курса выросла. Доля комплектующих, закупаемых по импортозамещению — 10–20%».

Из-за курса валют стоимость отделки в 2023 году может еще вырасти, добавляет господин Голев. Но по итогу приобретать жилье с ремонтом выгоднее. Сегодня в ипотеку можно взять не только квартиру с отделкой, но и с меблировкой, говорит директор по продажам ГК «Самолет» по Московскому региону Анастасия Горбунь:

«Средняя площадь наших объектов составляет порядка 47 кв. м — это двухкомнатная квартира евроформата. Чтобы ее меблировать от кухни до стульев, затраты составят порядка 700–900 тыс. руб., в зависимости от класса мебели, которую выберет клиент. Цена включается в ипотечный платеж. 95% сделок у нас проходит с кухней. С полной меблировкой — порядка 30%».

Квартиры с отделкой и обстановкой в ипотеку кроме «Самолета», предлагает и группа «Пик». Обе компании в 2022 году запустили собственные маркетплейсы, где продают мебель от российских производителей. Другие застройщики обещают скидки на меблировку. Программа лояльности MR Group, к примеру, позволяет купить мебель и немецкие кухни с выгодой до 25 %.

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