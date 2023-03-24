Визит Карла III во Францию перенесли из-за протестов против пенсионной реформы

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, запланированный на 26–29 марта, перенесен в связи с запланированной на 28 марта акцией протеста против пенсионной реформы, сообщается на сайте Елисейского дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл III

Фото: File Photo, Reuters Карл III

Фото: File Photo, Reuters

«С учетом вчерашнего объявления о том, что новый национальный день действий против пенсионной реформы во Франции назначен на вторник, 28 марта, визит короля Карла III в нашу страну, первоначально запланированный на 26–29 марта, будет отложен»,— говорится в заявлении.

В Елисейском дворце уточнили, что правительства Франции и Великобритании приняли это решение после телефонного разговора между президентом республики Эмманюэлем Макроном и королем сегодня утром, 24 марта. Визит будет перенесен на ближайшее время, отметили в администрации.

В стране уже несколько месяцев продолжаются митинги и забастовки из-за несогласия с инициативой повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла пенсионную реформу. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но не набрали необходимого количества голосов. На фоне протестов рейтинг президента Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года. Тем не менее он рассчитывает запустить пенсионную реформу до конца года. По данным министерства внутренних дел Франции, во вчерашних протестах по всей стране приняли участие 1,089 млн человек. Французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил о 3,5 млн участников.

Подробности — в публикации «Ъ» «Главная ошибка президента».

Эрдни Кагалтынов