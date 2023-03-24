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Коммерсантъ FM
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Дерипаска прокомментировал проблемы в экономике США словами «не выдержит кобылка»

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в экономике США сложилась «проблемная ситуация». По его словам, к этому, в частности, привели инициированные Вашингтоном санкционные ограничения. Так он прокомментировал интервью главного исполнительного директора фонда Starwood Capital Group Барри Стернлихта CNBC, в котором обсуждалось решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ключевую ставку до максимального с 2007 года значения.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится... Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка»,— написал господин Дерипаска в Telegram-канале.

Против Олега Дерипаски Минфин США ввел санкции в 2018 году. Ему запретили въезд в страну и заморозили активы. Американцам запрещено вести бизнес с российским предпринимателем. В конце сентября 2022 года Минюст обвинил Олега Дерипаску в обходе санкций. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы в США.

При этом Олег Дерипаска отметил, что сложившаяся в американской экономике ситуация, «до боли» напоминает ему «наши проблемы». «И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины с Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока»,— написал он.

О повышении ключевой ставки ФРС объявила 22 марта. Целевой диапазон ставки повысили до 4,75–5%. Таким образом, показатель достиг максимального значения с 2007 года. Кроме того, в феврале на американском фондовом рынке наблюдался сильнейший за десять месяцев отток инвестиций. За четыре недели клиенты фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на рынки акций США, вывели из них свыше $27 млрд.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бегство из Америки».

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