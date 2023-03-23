Бегство из Америки

Жесткость денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США спровоцировала бегство международных инвесторов из фондов американских акций. За четыре недели отток инвестиций из таких фондов составил $27 млрд. Инвесторы с большей осторожностью смотрят на вложения в фонды развивающихся стран. Высокий интерес сохраняется к европейским фондам, которые выглядят недооцененными после распродажи 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В минувшем месяце на американском фондовом рынке наблюдался сильнейший за десять месяцев отток инвестиций. По оценкам «Денег», основанным на данных отчетов Bank of America (BofA; учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research; EPFR), за четыре недели, завершившиеся 8 марта, клиенты фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на рынки акций США, вывели из них свыше $27 млрд. Это более чем в четыре раза выше оттоков предшествующего месяца.

Активнее международные инвесторы сокращали инвестиции на американском рынке в мае 2022 года. Тогда на фоне агрессивного повышения учетной ставки в США и роста рисков экономической рецессии инвесторы вывели за четыре недели, завершившиеся 18 мая, $36 млрд. Подобные оттоки редки на американском рынке, что объясняется масштабами экономики страны и ее фондового рынка.

О резком падении спроса на акции американских компаний говорят все последние опросы портфельных менеджеров, проведенные аналитиками BofA. По итогам февральского анкетирования число управляющих, у которых уровень вложений в акции американских компаний был ниже индикативного уровня, на 34% превысило число тех, у кого он был выше. Месяцем ранее пессимистов было на 5 процентных пунктов (п. п.) меньше (39%). Даже с учетом небольшого снижения продавцов их число по-прежнему находится на максимальных уровнях с 2005 года.

С оглядкой на ФРС

Снижение спроса международных инвесторов на акции американских компаний в значительной степени связано с ужесточающейся риторикой ФРС США. В начале марта глава американского Центробанка Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, не исключил возможное ускорение темпов повышения ключевой ставки. В итоге рынки настроились на более продолжительное повышение ставки, чем раньше. Если в начале года большая часть аналитиков склонялась к мнению, что во втором квартале ключевая ставка достигнет максимума на уровне 5–5,25%, то сейчас ожидается подъем до 5,5–5,75% к середине лета.

Рост ключевой ставки с высокой степенью вероятности будет оказывать давление на долговой рынок и на рынок акций, в особенности на акции технологических компаний. Акции американских компаний даже с учетом снижения в 2022 году продолжают торговаться с высокими мультипликаторами. «В начале марта форвардный показатель P/E (цена акций / чистая прибыль.— «Деньги»), еженедельно публикуемый WSJ, составлял 17,8, что выше локальных минимумов прошлого года, но ниже среднего показателя 2020–2021 годов, когда S&P 500 торговался с более высоким мультипликатором по сравнению с исторической динамикой за последние десять лет»,— отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. По его мнению, инвесторы активно ищут альтернативу американским акциям.

Фонды развитых стран

Распродажа фондов американских акций оказала влияние на аппетит инвесторов к риску. За минувший месяц все мировые фонды акций потеряли около $15 млрд, тогда как месяцем ранее был приток в объеме $30 млрд. Все потери пришлись на long-only-фонды акций (отток $19,8 млрд против $2,5 млрд притока месяцем ранее), тогда как в биржевые фонды — ETF — притоки по-прежнему продолжались, но меньшими темпами, чем раньше (приток $5,1 млрд против $27,5 млрд месяцем ранее). Основные потери зафиксировали фонды developed markets, клиенты которых вывели за месяц $20,8 млрд. Это почти в четыре раза больше объема средств, инвестированных месяцем ранее.

Наряду с американскими фондами значительные оттоки наблюдались из фондов Японии, клиенты которых забрали за неполный месяц почти $5 млрд. Это худший результат для этих страновых фондов за последние восемь месяцев. Данные опроса BofA также свидетельствуют о падении интереса глобальных управляющих к инвестициям в японские акции. В феврале число портфелей с уровнем вложений в такие ценные бумаги ниже индикативного на 13% превышало число тех, у кого он был выше. Месяцем ранее пессимистов было на 8 п. п. меньше.

На общем фоне выделяются фонды европейских акций, которые третий месяц подряд фиксируют чистый приток инвестиций. По данным EPFR, в марте инвесторы вложили в такие фонды $2,1 млрд, что на $800 млн меньше притока месяцем ранее. Эти фонды были аутсайдерами среди региональных фондов, потеряв за год около $100 млрд инвестиций. Это было связано с негативным влиянием украинского конфликта. Беспокойство инвесторов вызывала высокая зависимость региона от российских нефти и газа, отказ от которых мог вызвать энергетический кризис в регионе. Однако теплая зима исключила кризис. В марте цены на газ в Европе опускались ниже $500 за 1 тыс. куб. м, что в семь раз ниже уровней августа 2022 года. Уровень европейских запасов газа, по данным GIE, составляет более 57%, что заметно выше среднего значения для данного периода за последние пять лет. «На фоне нереализовавшихся негативных прогнозов европейские активы могут показаться привлекательными, но риски вложения в них сохраняются»,— полагает Михаил Беспалов.

Китай теряет популярность

Высокие ставки и возможная рецессия в США могут ударить по экспортно ориентированным странам с развивающейся экономикой. В минувшем месяце инвесторы сократили покупки акций таких стран. По оценкам «Денег», за отчетный период фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, привлекли только $6,2 млрд, что втрое ниже результата предшествующего месяца.

Худшую динамику продемонстрировали фонды Китая. За месяц клиенты этих фондов забрали $100 млн, тогда как месяцем ранее вложения достигали $9 млрд. «Фактически рынок отыграл тему "открытия" Китая — снятия пандемийных ограничений. Но проблемы в экономики остаются, что и заставляет осторожничать инвесторов»,— считает старший аналитик мультисемейного офиса ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

В первую очередь инвесторов беспокоит слабость рынка недвижимости в Китае, которую в прошлом году удалось нивелировать мерами поддержки со стороны государства и привлечением нового долга провинциями. «Спекулятивный спрос на жилье никуда не денется, и важнейший сектор китайской экономики продолжит пребывать в полуподвешенном состоянии»,— отмечает господин Окромчедлишвили. По его словам, переизбранный на пост главы КНР Си Цзиньпин все больше вмешивается в регулирование экономики и все больше делает акцент на госинициативы и госпроекты в противовес рыночной системе. Это заставляет инвесторов нервничать.

Добавляет нервозности на китайском рынке усиление напряженности в отношениях между Китаем и США, после того как последние с начала года сбили несколько китайских аэростатов. «Геополитические противоречия между странами никуда не делись и грозят еще больше обостриться в будущем из-за непреодолимых разногласий по целому ряду вопросов. И это значит, что риск санкций на китайские экспортные товары как никогда высок»,— говорит Георгий Окромчедлишвили.

Остальные страны БРИК

В фонды других стран региона БРИК преобладали притоки. За минувший месяц в фонды Бразилии было инвестировано $156 млн, Индии — $53 млн. Продолжаются притоки и в российские фонды акций, но заметно меньшими темпами, чем раньше. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds и НАУФОР, за отчетный период частные инвесторы вложили в розничные паевые инвестиционные фонды (ОПИФы и БПИФы) российских акций только 300 млн руб., или $4 млн (при среднем курсе доллара 74 руб./$). Это в пятеро меньше притоков месяцем ранее.

Снижение привлечений в российские ПИФы связано с активными продажами отраслевых фондов, ориентированных на компании металлургической и нефтегазовой отрасли. За отчетный период клиенты таких фондов вывели около 900 млн руб. «Снижение спроса на такие фонды в большей степени связано с геополитической ситуацией, а именно с введением ограничений в отношении российских нефти и нефтепродуктов»,— считает аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова.

Инвесторы по-прежнему с интересом смотрят на инвестиции в фонды широкого рынка. Этому, как считают аналитики, способствовало снижение неопределенности благодаря выступлению президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному собранию 21 февраля, а также введению десятого пакета санкций ЕС. Поскольку эти события оказались в рамках ожиданий и не принесли для рынка негативных сюрпризов, с третьей декады февраля по 9 марта индекс Московской биржи поднялся на 5% и вплотную приблизился к уровню 2300 пунктов — максимуму с сентября прошлого года. «Нельзя не упомянуть о притоке ликвидности от продажи замещающих облигаций и завершения сроков шестимесячных депозитов в марте. Соответственно, в связи с тем, что облигации и депозиты на текущий момент не представляют привлекательных доходностей, в целях реинвестирования основное внимание будет направлено на акции»,— отмечает Мария Трофимова.

Прогноз

В ближайшие недели поведение инвесторов будет зависеть от политики ФРС США и развития ситуации в банковской системе США после банкротств американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также новостей о тяжелой ситуации в ряде других банков. «Если регуляторам удастся предотвратить дальнейшую эскалацию рисков ликвидности и потери доверия к банковской системе в первую очередь, то, думаю, мы можем увидеть восстановление аппетита к акциям и возобновление притоков. Участники рынка полагают, что ФРС на фоне проблем в банковском секторе может взять паузу в повышении ставок, и если мы увидим подтверждающую эти ожидания риторику членов ФРС, то это придаст дополнительный позитивный импульс»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Василий Синяев