ФРС повысила ставку до максимального с 2006 года значения — 4,75–5%

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75–5%. Ставка достигла максимального значения с 2006 года. Средний прогноз ставки на конец 2023 года — 5,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ФРС Джером Пауэлл

Фото: Drew Angerer / Pool / Reuters Председатель ФРС Джером Пауэлл

Фото: Drew Angerer / Pool / Reuters

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75–5%»,— цитируется на сайте ФРС решение Комитета по операциям на открытом рынке.

В сообщении регулятора говорится, что инфляция в США остается повышенной и дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики может быть уместным. ФРС повысила прогноз по инфляции в этом году с 3,1% до 3,3%, а прогноз на 2024 год сохранила на уровне 2,5%. Прогнозы ВВП на текущий год и 2024-й ухудшены — с 0,5% до 0,4% и с 1,6% до 1,2%. Прогноз по уровню безработицы на 2023 год понижен с 4,6% до 4,5%, на 2024 год сохранен — 4,6%.