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Коммерсантъ FM
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Атаку с моря отбили женскими руками

Севастополь отразил нападение украинских беспилотников

Спустя день после ночного налета на Джанкой нападению с моря подвергся Севастополь, однако российские силы противовоздушной обороны не позволили беспилотникам прорваться в бухту. Два из трех аппаратов уничтожили женщины, служащие на Черноморском флоте, за что руководство Минобороны представило их к государственным наградам.

Остатки беспилотника, упавшего в Джанкое

Остатки беспилотника, упавшего в Джанкое

Фото: Телеграм канал «Крючков Z»

Остатки беспилотника, упавшего в Джанкое

Фото: Телеграм канал «Крючков Z»

Отражать атаки украинских морских дронов 22 марта Черноморскому флоту пришлось с самого рассвета. По сообщениям жителей Севастополя, первые мощные взрывы прозвучали над городом в начале пятого утра. Живущие в районе береговой линии вскоре увидели в акватории севастопольской бухты огонь — это горели сбитые беспилотники, предположительно запущенные украинскими военными.

Примечательно, что примерно в это же время, как сообщили потом местные власти, нейтральное воздушное пространство Черного моря покинул американский разведывательный аппарат RQ-4 Global Hawk, подменяющий более мощный аналог MQ-9 Reaper, который недавно затонул в Черном море.

По словам губернатора Севастополя, три надводных аппарата пытались проникнуть в бухту, по ним открыли огонь средства ПВО.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников… Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали»,— написал губернатор в Telegram.

Позднее на коллегии Минобороны РФ глава министерства Сергей Шойгу рассказал, что большая часть беспилотников была ликвидирована женщинами-военнослужащими.

«Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника»,— отметил министр обороны РФ.

Днем ранее украинская армия атаковала Джанкой с помощью трех БПЛА, которые были уничтожены силами и средствами ПВО.

В результате падения аппаратов, начиненных взрывчаткой и шрапнелью, были серьезно повреждены несколько жилых домов, магазин и здания техникума. Также серьезные ранения получил один местный житель.

В конце октября 2022 года корабли Черноморского флота и гражданские суда в районе Севастополя были атакованы летательными аппаратами и морскими беспилотниками ВСУ. В Минобороны РФ назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины под руководством британских кураторов.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Военная операция на Украине

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