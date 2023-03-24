РБК: Владимир Лисин вышел из правления РСПП

Российский бизнесмен, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением правления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лисин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Лисин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правление РСПП — коллегиальный руководящий орган союза, избираемый съездом и осуществляющий общее руководство деятельностью РСПП. Правление формируется, исходя из принципа представительства большинства региональных отделений союза, осуществляющих активную деятельность по реализации его целей, говорится на сайте РСПП.

По словам собеседника издания, решение о выходе господина Лисина из бюро правления РСПП на основании его заявления было принято единогласно 16 марта на съезде союза. В нем принял участие президент России Владимир Путин. Знакомый предпринимателя подтвердил РБК, что господин Лисин обратился в союз с заявлением о выходе из правления в январе.

Один из источников издания сообщил, что его место в бюро правления занял генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. Источник РСПП заявил, что господин Лисин остался председателем налогового комитета союза.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Владимира Лисина (77-е место в общем рейтинге) составляет $20,6 млрд. По состоянию на 1 марта, бизнесмен заработал с начала 2023 года $905 млн.

14 марта источники РБК сообщили, что из правления РСПП планируется исключить более 15 бизнесменов, включая президента Crocus Group Араза Агаларова, бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна. Фамилии господина Лисина в этом списке не фигурировало.

О том, как прошел съезд РСПП, — в материале «Духовные репы».

Эрдни Кагалтынов