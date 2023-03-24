В Чаде национализировали все активы американской нефтегазовой компании Exxon Mobil

Власти Чада приняли решение о национализации всех находящихся в стране активов американской нефтегазовой компании Exxon Mobile. Теперь дочерняя компания Exxon Mobile в Чаде перешла под управление местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Stoddart / Getty Images Фото: Tom Stoddart / Getty Images

Решение о национализации активов американской компании принял временный президент Чада Махамат Идрис Деби.

«Все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на разведку, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании ESSO Exploration and Production Chad Inc, национализированы»,— сообщает издание Tchad Infos.

В декабре 2022 года компания Exxon Mobil заявляла о закрытии сделки по продаже своих активов в Чаде и Камеруне за $407 млн британской Savannah Energy, однако правительство Чада оспорило ее, сославшись на разногласия по условиям сделки. В результате конфликта руководство африканской страны фактически заблокировало для Savannah Energy возможность работы в Чаде, несколько сотрудников компании были депортированы.

На этом фоне интерес к нефтяным проектам в Африке начали проявлять российские компании.

Александр Кислов