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Коммерсантъ FM
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В Чаде национализировали все активы американской нефтегазовой компании Exxon Mobil

Власти Чада приняли решение о национализации всех находящихся в стране активов американской нефтегазовой компании Exxon Mobile. Теперь дочерняя компания Exxon Mobile в Чаде перешла под управление местных властей.

Фото: Tom Stoddart / Getty Images

Фото: Tom Stoddart / Getty Images

Решение о национализации активов американской компании принял временный президент Чада Махамат Идрис Деби.

«Все активы и все права любого рода, вытекающие из конвенций, разрешений на разведку, разрешений на эксплуатацию и разрешений на транспортировку углеводородов компании ESSO Exploration and Production Chad Inc, национализированы»,— сообщает издание Tchad Infos.

В декабре 2022 года компания Exxon Mobil заявляла о закрытии сделки по продаже своих активов в Чаде и Камеруне за $407 млн британской Savannah Energy, однако правительство Чада оспорило ее, сославшись на разногласия по условиям сделки. В результате конфликта руководство африканской страны фактически заблокировало для Savannah Energy возможность работы в Чаде, несколько сотрудников компании были депортированы.

На этом фоне интерес к нефтяным проектам в Африке начали проявлять российские компании.

Александр Кислов

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