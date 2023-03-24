ЦБ продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Запрет на продажу ценных бумаг компаний из недружественных стран неквалифицированным инвесторам будет действовать до 1 октября 2023 года. Он продлен Банком России на полгода — до вступления в силу постоянного запрета на подобные операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ЦБ подчеркнули, что неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств. Также возможна покупка иностранных бумаг, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

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