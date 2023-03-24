Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик уходит в отставку

Глава Среднеуральска (Свердловская область) Александр Ковальчик написал заявление об уходе и покинет должность 30 марта. Об этом со ссылкой на источники в областном правительстве пишет ЕАН. Сейчас «фактически руководит городом» заместитель господина Ковальчика Алексей Стасенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее Алексей Стасенок возглавлял администрацию Нижнетуринского городского округа. В середине февраля 2023 года местная дума приняла его отставку. До назначения нового мэра обязанности руководителя муниципалитета исполняет председатель думы Андрей Постовалов.

Всего за месяц руководителей лишись три администрации свердловских городов. Помимо Александра Ковальчика и Алексея Стасенка, в досрочную отставку ушел мэр Верхней Салды Игоря Сальникова. Сейчас он работает в администрации Перми.

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