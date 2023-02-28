Мэр пришел из спорта

Дума Верхней Салды (Свердловская область) одобрила досрочную отставку мэра Игоря Сальникова. В марте он продолжит карьеру в администрации Перми. Исполняющим обязанности главы Верхней Салды назначен экс-заместитель министра спорта Свердловской области Александр Маслов. По мнению политолога, новому главе города надо будет проявить умение выстраивать партнерские отношения с градообразующим предприятием — корпорацией «ВСМПО-Ависма» и курировать особую экономическую зону (ОЭЗ) «Титановая долина».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опыт Александра Маслова позволяет ему занять любое кресло

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Опыт Александра Маслова позволяет ему занять любое кресло

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Верхней Салды Игорь Сальников написал заявление о досрочном прекращении полномочий 21 февраля. Спустя неделю, 28 февраля, его отставку приняли депутаты думы городского округа. «Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Верхнесалдинского городского округа. По семейным обстоятельствам я вынужден сменить место жительства. Более чем за год работы в Верхней Салде команда администрации смогла решить ряд проблем, запланировать несколько крупных проектов, а я лично — познакомиться с неравнодушными к своему родному дому людьми. Спасибо всем за совместную работу»,— написал он в соцсетях.

Администрацию Верхней Салды господин Сальников возглавил в апреле 2022 года. На работу в Свердловскую область он перешел в ноябре 2021 года. До этого с 2019 года работал в администрации Ижевска, в том числе в должности заместителя мэра по ЖКХ и строительству, а еще ранее — возглавлял муниципальное предприятие «Горсвет», АО «Ижевские электрические сети», был депутатом госсовета Удмуртии.

В феврале Игорь Сальников принял предложение перейти на работу в администрацию Перми — с 1 марта он возглавит Мотовилихинский район. «Это очень квалифицированный, знающий, заинтересованный человек с огромным опытом работы на муниципальном уровне. Безусловно, жаль, что у него сложилась такая трудовая судьба — сделали очень интересное перспективное предложение, и он его принял»,— рассказал “Ъ-Урал” первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.

О возможных кадровых перестановках в администрации Верхней Салды местные СМИ стали писать после стихийного митинга против строительства кремниевого завода на территории «Титановой долины», который прошел осенью прошлого года. Акция протеста возникла в ходе общественных слушаний проекта.

Временно исполняющим обязанности главы Верхней Салды назначен Александр Маслов. Его кандидатуру согласовали с губернатором Евгением Куйвашевым и руководством градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма». Теперь должен пройти конкурс на замещение должности главы.

Александр Маслов с 2012-го по 2017 год занимал пост спикера думы Нижнего Тагила. В феврале 2018 года был назначен заместителем министра спорта Свердловской области. В прошлом работал в должности директора горнолыжного комплекса «Гора Белая», а после прихода в министерство спорта продолжил курировать работу горнолыжного комплекса. В феврале 2023 года он ушел с поста замминистра спорта и стал заместителем главы Верхней Салды по социальной сфере.

«У Александра Маслова хороший опыт работы и на муниципальном, и на региональном уровнях. В частности, он был спикером думы Нижнего Тагила, а это очень серьезный и ответственный пост в большом городе. Это молодой перспективный человек, поэтому дума возложила на него обязанность исполнения главы»,— отметил господин Дубичев.

По словам политолога Сергея Мошкина, Верхняя Салда играет существенную роль для всего региона из-за уникальности градообразующей корпорации «ВСМПО-Ависма» и ОЭЗ «Титановая долина». «В Верхней Салде находится крупнейший в России комбинат по производству изделий из титана. Этот комбинат был чуть ли не крупнейшим добытчиком валюты и в области, и в стране, поскольку изделия продавались за рубеж для самолетостроения и для Boeing, и для Airbus. Более того, это предприятие традиционно работало на российскую оборонную промышленность»,— рассказал господин Мошкин.

Политолог допустил, что выбор властей пал на Александра Маслова потому, что он «вписался в номенклатурную обойму», а других кандидатов было немного. «С одной стороны, Маслов — выходец из Нижнего Тагила, был в активе “Единой России”, имел хорошие отношения с Эдуардом Росселем в период его губернаторства. С другой стороны, скамейка запасных достаточно коротка, желающих занять пост начальника в провинции не очень много, потому что бюджеты хлипки, во многом зависят от дотаций от области, а социальные проблемы, как у всех, — ЖКХ, медицина, школы, ремонты дорог. Это далеко не сладкое место»,— пояснил Сергей Мошкин.

По его предположению, региональные власти ожидают от выбранного кандидата лояльности к «ВСМПО-Ависма» и ОЭЗ «Титановая долина». «Он любого главы требуется установить максимально партнерские и дружественные отношения с градообразующими предприятиями, в том числе потому, что за счет них можно получить дополнительные средства на социальные программы или программы благоустройства города»,— пояснил Сергей Мошкин. Он добавил, что новый глава города должен будет проявлять политическую лояльность, учитывая приближающиеся выборы президента России в 2024 году, и предприимчивость при участии в федеральных программах.

Катерина Якушева