Мэр свердловского города, которому трижды аннулировали военный билет, ушел в отставку

Депутаты думы Нижнетуринского городского округа приняли отставку мэра Алексея Стасенка, сообщили «Ъ-Урал» в администрации города. До назначения нового главы округа исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет председатель думы Андрей Постовалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Стасенок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Стасенок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отставка мэра не связана со скандалами или конфликтами, заявили в администрации. «О том, куда он перейдет работать, и какие у него планы, Стасенок не сообщал»,– уточнил собеседник «Ъ-Урал».

Алексей Стасенок возглавлял Нижнетуринский городской округ с 2017 года. В 2021 году он попал в скандал, связанный с уголовным делом в отношении военного комиссара Учалов (Республика Башкортостан) Азамата Рыскулова, которого подозревали в незаконной выдаче трех военных билетов, в том числе Алексею Стасенку.

ЕАН сообщает, что по итогу его военный билет был аннулирован. Позже Алексею Стасенку еще дважды аннулировали военный билет, который он получил уже в Качканаре. Изначально документ признали недействительным в сентябре 2021 года, однако позже Свердловский облсуд отменил данное решение и признал выдачу военного билета законной. Однако позже прокуратура оспорила это решение в кассации.

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